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Летние поездки под угрозой: ЕС пригрозил запретить экспорт вакцин в Британию

Автор: Андрей Василюк

17 марта Европейский Союз пригрозил запретить экспорт вакцин против COVID-19 в Великобританию, чтобы сохранить дефицитные дозы для собственных граждан на фоне третьей волны пандемии. Это может поставить под угрозу планы по восстановлению путешествий летом.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Она отметила, что в настоящее время привито менее десятой части населения ЕС, а эпидемиологическая ситуация ухудшается.

"Мы находимся в кризисе века", - сказала она журналистам.

Ляйен заявила, что в Евросоюзе наблюдается "гребень третьей волны", что формируется в государствах-членах, а поэтому нужно ускорить темпы вакцинации.

Фон дер Ляйен сказала, что поток вакцинных продуктов является спокойным из Соединенных Штатов, но вызывает разочарование недостаточное количество поставок из AstraZeneca в Великобритании. При этом, по ее словам, 10 миллионов доз ушло с заводов ЕС в бывшую страну-члена.

"Мы все еще ждем, когда дозы придут из Великобритании", - сказала фон дер Ляйен.

"Если эта ситуация не изменится, нам придется подумать над тем, как сделать экспорт в страны-производители вакцин зависимым от уровня их открытости. Мы задумаемся над тем, является ли пропорциональным экспорт в страны с более высокими показателями прививок, чем у нас ", - добавила она.

Ситуация угрожает планам, объявленным Еврокомиссией, по запуску "зеленого цифрового сертификата", который бы содержал информацию о прививках, тестах и выздоровлении от COVID для свободного пересечения границ путешественниками.

Южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, и другие сторонники такого сертификата надеются, что документ получит окончательное одобрение в июне и начнет действовать вовремя до пика сезона. Но некоторые страны, включая Францию, Бельгию и Германию, выразили скептицизм относительно этого.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов относительно коронавируса. Они позволят осуществлять поездки гражданам внутри Евросоюза.

При этом РБК-Украина сообщало, что ЕС запустит такие сертификаты не только для привитых, но и для тех, кто переболел COVID-19.

Отметим, паспорт вакцинации от коронавируса в ЕС хотят разработать и внедрить уже к лету.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.

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