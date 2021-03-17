Летние поездки под угрозой: ЕС пригрозил запретить экспорт вакцин в Британию

Она отметила, что в настоящее время привито менее десятой части населения ЕС, а эпидемиологическая ситуация ухудшается.

"Мы находимся в кризисе века", - сказала она журналистам.

Ляйен заявила, что в Евросоюзе наблюдается "гребень третьей волны", что формируется в государствах-членах, а поэтому нужно ускорить темпы вакцинации.

Фон дер Ляйен сказала, что поток вакцинных продуктов является спокойным из Соединенных Штатов, но вызывает разочарование недостаточное количество поставок из AstraZeneca в Великобритании. При этом, по ее словам, 10 миллионов доз ушло с заводов ЕС в бывшую страну-члена.

"Мы все еще ждем, когда дозы придут из Великобритании", - сказала фон дер Ляйен.

"Если эта ситуация не изменится, нам придется подумать над тем, как сделать экспорт в страны-производители вакцин зависимым от уровня их открытости. Мы задумаемся над тем, является ли пропорциональным экспорт в страны с более высокими показателями прививок, чем у нас ", - добавила она.

Ситуация угрожает планам, объявленным Еврокомиссией, по запуску "зеленого цифрового сертификата", который бы содержал информацию о прививках, тестах и выздоровлении от COVID для свободного пересечения границ путешественниками.

Южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, и другие сторонники такого сертификата надеются, что документ получит окончательное одобрение в июне и начнет действовать вовремя до пика сезона. Но некоторые страны, включая Францию, Бельгию и Германию, выразили скептицизм относительно этого.