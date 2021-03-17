Літні поїздки під загрозою: ЄС пригрозив заборонити експорт вакцин в Британію

Вона зазначила, що наразі щеплено менше десятої частини населення ЄС, а епідеміологічна ситуація погіршується.

"Ми перебуваємо в кризі століття", - сказала вона журналістам.

Ляєн заявила, що в Євросоюзі спостерігається "гребінь третьої хвилі", що формується в державах-членах, а тому потрібно прискорити темпи вакцинації.

Фон дер Ляєн сказала, що потік вакцинних продуктів є спокійним зі Сполучених Штатів, але викликає розчарування недостатня кількість поставок з AstraZeneca у Великобританії. При цьому, за її словами, 10 мільйонів доз пішло з заводів ЄС до колишньої країни-члена.

"Ми все ще чекаємо, коли дози прийдуть з Великобританії", - сказала фон дер Ляєн.

"Якщо ця ситуація не зміниться, нам доведеться поміркувати над тим, як зробити експорт до країн-виробників вакцин залежним від рівня їхньої відкритості. Ми задумаємось над тим, чи є пропорційним експорт до країн з вищими показниками щеплень, ніж у нас ", - додала вона.

Ситуація загрожує планам, оголошеним Єврокомісією, щодо запуску "зеленого цифрового сертифіката", який би містив інформацію про щеплення, тести та одужання від COVID для вільного перетину кордонів мандрівниками.

Південні країни ЄС, які покладаються на туризм, та інші прихильники такого сертифіката сподіваються, що документ отримає остаточне схвалення в червні та почне діяти вчасно до піка сезону. Але деякі країни, включаючи Францію, Бельгію та Німеччину, висловили скептицизм щодо цього.