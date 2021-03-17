ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий

Новина українською → Брюссель, Среда 17 марта 2021 14:05
Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий Фото: проверка иммунного паспорта (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов коронавируса. Они будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенного заражения COVID-19.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Такие сертификаты позволят совершать путешествия внутри Евросоюза. Они будут бесплатными и доступными в электронном или бумажном форматах. При этом он будет содержать QR-код и содержать минимум персональной информации за исключением имени, даты рождения, даты выдачи и непосредственно информации о COVID (вакцинации, тесте или выздоровлении).

"С помощью цифрового зеленого сертификата мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует", - сообщили в ЕС.

Такой сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ранее РБК-Украина писало, что Еврокомиссия предлагает разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету.

При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Еврокомиссия сертификаты Коронавирус
NEWS
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка