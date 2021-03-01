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Еврокомиссия предложит ввести паспорт COVID-вакцинации к лету

Новина українською → Брюссель, Понедельник 01 марта 2021 15:08
Еврокомиссия предложит ввести паспорт COVID-вакцинации к лету Фото: паспорт и сертификат вакцинации (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Об этом сообщает Reuters.

В документе могут содержаться данные о вакцинации гражданина, а также результаты тестов на коронавирус для тех, кто еще не привился. В нем может быть и информация о выздоровлении переболевших коронавирусом.

Главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года. В то же время, некоторые страны вроде Бельгии и Франции, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

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