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В ВОЗ выступили против введения паспортов вакцинации

Новина українською → Женева, Четверг 25 февраля 2021 17:23
В ВОЗ выступили против введения паспортов вакцинации Фото: Майкл Райан (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты ВОЗ отмечают, что нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих, поскольку у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса. Таким образом, человек, получивший прививку от коронавируса все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться.

В организации добавили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.

"Сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Напомним, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что сертификат вакцинации от коронавируса может стать важным для международных путешествий в будущем.

Ранее в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

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