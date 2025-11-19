Летіло майже 50 ракет та сотні дронів: як ППО відбила комбіновану атаку росіян

Масований обстріл України 19 листопада

Нагадаємо, що під час комбінованого ракетного удару по Україні в ніч на 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Там пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків, триває рятувальна операція.

Також росіяни атакували енергетику на Івано-Франківщині, є поранені внаслідок російських ударів. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа є й на Львівщині, де вночі також пролунали вибухи.

В Харкові після нічної російської атаки 19 листопада станом на ранок вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.