Летело почти 50 ракет и сотни дронов: как ПВО отразила комбинированную атаку россиян

"В ночь на 19 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 524 средств воздушного нападения - 48 ракет и 476 дронов различных типов.

Силы ПВО обнаружили:

476 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и др;

типа Shahed, "Гербера" и др; 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская области РФ);

(районы пусков: Вологодская, Астраханская области РФ); 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

из акватории Черного моря; 1 баллистическая ракета "Искандер-М".

По данным Воздушных сил, основное направление удара - Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели:

442 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов;

34 крылатые ракеты Х-101;

7 крылатых ракет "Калибр".

Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых на 6 локациях.