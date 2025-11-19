RU

Летело почти 50 ракет и сотни дронов: как ПВО отразила комбинированную атаку россиян

Фото: ПВО отразила комбинированную атаку россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 524 средств воздушного нападения - 48 ракет и 476 дронов различных типов.

Силы ПВО обнаружили:

  • 476 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и др;
  • 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская области РФ);
  • 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М".

По данным Воздушных сил, основное направление удара - Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели:

  • 442 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов;
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • 7 крылатых ракет "Калибр".

Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых на 6 локациях.

 

Массированный обстрел Украины 19 ноября

Напомним, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.

Также россияне атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.

В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

