Летіли дрони та балістика: скільки цілей "приземлила" ППО

Вночі з 20 на 21 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та понад сотнею дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили у Повітряних силах України .

Чим атакували цієї ночі

Противник завдав удару з кількох напрямків:

балістична ракета "Іскандер-М" - запущена з Ростовської області

116 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас"

дрони-імітатори типу "Пародія"

Запуски здійснювали з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму (район Гвардійського).

Скільки вдалося збити

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 109 ворожих безпілотників. Серед збитих - дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші. Їх знищували на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання балістичної ракети та п'яти ударних дронів у п'яти локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.

На момент публікації в повітряному просторі залишалися декілька ворожих безпілотників.