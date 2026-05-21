Летіли дрони та балістика: скільки цілей "приземлила" ППО

09:17 21.05.2026 Чт
Вночі Росія запустила понад 110 цілей - скільки вдалось знищити?
Олена Чупровська
Летіли дрони та балістика: скільки цілей "приземлила" ППО
Вночі з 20 на 21 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та понад сотнею дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Повітряних силах України.

Чим атакували цієї ночі

Противник завдав удару з кількох напрямків:

  • балістична ракета "Іскандер-М" - запущена з Ростовської області
  • 116 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас"
  • дрони-імітатори типу "Пародія"

Запуски здійснювали з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму (район Гвардійського).

Фото: скільки цілей збила ППО вночі (t.me/kpszsu)

Скільки вдалося збити

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 109 ворожих безпілотників. Серед збитих - дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші. Їх знищували на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання балістичної ракети та п'яти ударних дронів у п'яти локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.

На момент публікації в повітряному просторі залишалися декілька ворожих безпілотників.

Тим часом, напередодні ворог вже завдавав ударів по українських містах - цієї ночі під удар потрапили Дніпро та Київ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чому дрони типу Shahed долітають навіть до Закарпаття. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав про маршрути та особливості цих безпілотників.

