Летіли дрони та балістика: скільки цілей "приземлила" ППО
Вночі з 20 на 21 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та понад сотнею дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Повітряних силах України.
Чим атакували цієї ночі
Противник завдав удару з кількох напрямків:
- балістична ракета "Іскандер-М" - запущена з Ростовської області
- 116 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас"
- дрони-імітатори типу "Пародія"
Запуски здійснювали з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму (район Гвардійського).
Фото: скільки цілей збила ППО вночі
Скільки вдалося збити
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 109 ворожих безпілотників. Серед збитих - дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші. Їх знищували на півночі, півдні та сході країни.
Підтверджено влучання балістичної ракети та п'яти ударних дронів у п'яти локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.
На момент публікації в повітряному просторі залишалися декілька ворожих безпілотників.
Тим часом, напередодні ворог вже завдавав ударів по українських містах - цієї ночі під удар потрапили Дніпро та Київ.
