Летели дроны и баллистика: сколько целей "приземлила" ПВО

Ночью с 20 на 21 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой и более сотней дронов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили в Воздушных силах Украины .

Чем атаковали этой ночью

Противник нанес удар с нескольких направлений:

баллистическая ракета "Искандер-М" - запущена из Ростовской области

116 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас"

дроны-имитаторы типа "Пародия"

Запуски осуществляли из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма (район Гвардейского).

Сколько удалось сбить

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 109 вражеских беспилотников. Среди сбитых - дроны типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Их уничтожали на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание баллистической ракеты и пяти ударных дронов в пяти локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

На момент публикации в воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников.