Летели дроны и баллистика: сколько целей "приземлила" ПВО
Ночью с 20 на 21 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой и более сотней дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Воздушных силах Украины.
Чем атаковали этой ночью
Противник нанес удар с нескольких направлений:
- баллистическая ракета "Искандер-М" - запущена из Ростовской области
- 116 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас"
- дроны-имитаторы типа "Пародия"
Запуски осуществляли из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма (район Гвардейского).
Фото: сколько целей сбила ПВО ночью (t.me/kpszsu)
Сколько удалось сбить
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 109 вражеских беспилотников. Среди сбитых - дроны типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Их уничтожали на севере, юге и востоке страны.
Подтверждено попадание баллистической ракеты и пяти ударных дронов в пяти локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.
На момент публикации в воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников.
Тем временем, накануне враг уже наносил удары по украинским городам - этой ночью под удар попали Днепр и Киев.
Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, почему дроны типа Shahed долетают даже до Закарпатья. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал о маршрутах и особенностях этих беспилотников.