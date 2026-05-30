Летіли дрони, крилаті ракети та балістика, є прильоти: як ППО відпрацювала по цілях РФ

З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської обл., а також 290 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі - 5 ракет Х-101 та 279 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.

Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.