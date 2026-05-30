Летели дроны, крылатые ракеты и баллистика, есть прилеты: как ПВО отработала по целям РФ

09:27 30.05.2026 Сб
Россияне атаковали с восьми направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 5 ракет Х-101 и 279 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 30 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", шестью крылатыми ракетами Х-101 и 290 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской обл., а также 290 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели - 5 ракет Х-101 и 279 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков на 10.

Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью враг нанес массированный удар дронами по Шосткинской общине Сумской области. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны.

Также россияне вечером, 29 мая, в очередной раз совершили дроновую атаку на Полтавский район. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно, что пострадали люди.

