Летели дроны, крылатые ракеты и баллистика, есть прилеты: как ПВО отработала по целям РФ

С вечера до утра россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской обл., а также 290 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели - 5 ракет Х-101 и 279 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков на 10.

Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.