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Летели в сторону порта. Над Одессой сбиты две российские ракеты, - ВСУ

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Одесса, Воскресенье 24 апреля 2022 00:56
Летели в сторону порта. Над Одессой сбиты две российские ракеты, - ВСУ Российская ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" сообщила, что вечером Вооруженными силами Украины над Одессой были сбиты две российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили две российские крылатые ракеты. Сообщается, что они были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.

К слову, мэр Одессы Труханов отреагировал на дневные ракетные обстрелы жилых кварталов города.

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