Летіли в бік порту. Над Одесою збиті дві російські ракети, - ЗСУ

Служба зі зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Південь" повідомила, що ввечері Збройними силами України над Одесою були збиті дві російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування"Південь".

23 квітня о 22.00 в Одеській області воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили дві російські крилаті ракети. Повідомляється, що вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем і прямували в напрямку порту Південний.

Російський окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлових будинки та військовий об'єкт. В даний момент відомо про 8-ми загиблих і двох десятках поранених.

До слова, мер Одеси Труханов відреагував на денні ракетні обстріли житлових кварталів міста.

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