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"Оккупанты называют жилой дом военным объектом": Труханов отреагировал на обстрел Одессы

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Одесса, Суббота 23 апреля 2022 22:45
"Оккупанты называют жилой дом военным объектом": Труханов отреагировал на обстрел Одессы Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил российскому минобороны, заявившему о нанесении ракетного удара по военному объекту в Одессе. Городской голова заявил, что оккупанты таковым считают жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Труханова.

"У меня за спиной то, что оккупанты называют "военным объектом". То, что они сегодня поразили своим "высокоточным оружием", - сказал Труханов на месте разбора завалов жилого дома, в который сегодня попала российская ракета.

По его словам, уже подтверждена гибель 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок. "Одесситка, которая так и не увидела жизни", - добавил мэр.

Напомним, сегодня, 23 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены два жилых дома и военный объект.

Отметим, после удара по Одессе в минобороны России заявили, что "поразили" на территории города "военный объект". Труханов показал один из них - одесское кладбище, разрушения на котором превышают 1000 квадратных метров.

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