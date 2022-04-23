"Оккупанты называют жилой дом военным объектом": Труханов отреагировал на обстрел Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил российскому минобороны, заявившему о нанесении ракетного удара по военному объекту в Одессе. Городской голова заявил, что оккупанты таковым считают жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Труханова .

По его словам, уже подтверждена гибель 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок. "Одесситка, которая так и не увидела жизни", - добавил мэр.

"У меня за спиной то, что оккупанты называют "военным объектом". То, что они сегодня поразили своим "высокоточным оружием", - сказал Труханов на месте разбора завалов жилого дома, в который сегодня попала российская ракета.

Напомним, сегодня, 23 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены два жилых дома и военный объект.

Отметим, после удара по Одессе в минобороны России заявили, что "поразили" на территории города "военный объект". Труханов показал один из них - одесское кладбище, разрушения на котором превышают 1000 квадратных метров.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!