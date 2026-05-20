Лестощі, "три осені" та розмови про війну: перші деталі зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна

Путін одразу ж спробував підлеститися до лідера Китаю, використавши місцевий вислів: "Не бачились день, а ніби минуло три осені".



Своє чергою Сі Цзіньпін зробив заяву щодо війни в Ірані. Він наголосив, що необхідне її "швидке завершення" для зменшення перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Китайський лідер також заявив, що "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".

"Міжнародна ситуація характеризується переплетеними турбулентностями та трансформаціями, тоді як односторонні гегемонні течії бушують", - сказав він, використовуючи типову для Пекіна мову, щоб розкритикувати те, що Пекін вважає перевищенням повноважень у зовнішній політиці США.

Сі Цзіньпін зазначив, що з огляду на це, Китай і Росія повинні посилити свою "всеохопну стратегічну координацію".

У Кремлі повідомили, що у Пекіні вже відбулися переговори російської та китайської делегацій у вузькому складі, зараз триває зустріч у розширеному складі.

Путін здійснює свій 25-й офіційний візит до Китаю за чверть століття свого правління у Росії. За цей час Москва та Пекін значно посилили координацію у сфері торгівлі, дипломатії та безпеки.

Очікується, що сьогоднішні переговори між Путіним і Сі Цзіньпіном будуть зосереджені на подальшому розширенні їхнього партнерства "без обмежень", а також надасть обом можливість обговорити візит Трампа та війни в Україні та Ірані.

Вже відомо, що Путін і Сі Цзіньпін підписали заяву про поглиблення відносин між Росією та Китаєм.