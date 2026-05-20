UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Лестощі, "три осені" та розмови про війну: перші деталі зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна

09:15 20.05.2026 Ср
3 хв
Зустріч відбулася через декілька днів після візиту Трампа до Китаю
aimg Тетяна Степанова
Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

У середу, 20 травня, у Пекіні розпочалася зустріч між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорюють партнерство та війну в Ірані.

Путін одразу ж спробував підлеститися до лідера Китаю, використавши місцевий вислів: "Не бачились день, а ніби минуло три осені".

Своє чергою Сі Цзіньпін зробив заяву щодо війни в Ірані. Він наголосив, що необхідне її "швидке завершення" для зменшення перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Китайський лідер також заявив, що "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".

"Міжнародна ситуація характеризується переплетеними турбулентностями та трансформаціями, тоді як односторонні гегемонні течії бушують", - сказав він, використовуючи типову для Пекіна мову, щоб розкритикувати те, що Пекін вважає перевищенням повноважень у зовнішній політиці США.

Сі Цзіньпін зазначив, що з огляду на це, Китай і Росія повинні посилити свою "всеохопну стратегічну координацію".

У Кремлі повідомили, що у Пекіні вже відбулися переговори російської та китайської делегацій у вузькому складі, зараз триває зустріч у розширеному складі.

Путін здійснює свій 25-й офіційний візит до Китаю за чверть століття свого правління у Росії. За цей час Москва та Пекін значно посилили координацію у сфері торгівлі, дипломатії та безпеки.

Очікується, що сьогоднішні переговори між Путіним і Сі Цзіньпіном будуть зосереджені на подальшому розширенні їхнього партнерства "без обмежень", а також надасть обом можливість обговорити візит Трампа та війни в Україні та Ірані.

Вже відомо, що Путін і Сі Цзіньпін підписали заяву про поглиблення відносин між Росією та Китаєм.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, 20 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. У Кремлі цей візит називають частиною "рутинних контактів" між Москвою та Пекіном.

Зустріч відбувається невдовзі після переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Для китайського лідера це вже другий випадок цього року, коли він проводить дипломатичні контакти з Трампом і Путіним майже поспіль.

Зокрема, на початку лютого Сі Цзіньпін окремо спілкувався телефоном із президентом США та главою Кремля з різницею лише у кілька годин.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін під час візиту до Пекіна знову спробує переконати Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Це вже п’ята спроба Кремля просунути цей проєкт за останні чотири роки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяКитайСі Цзіньпін