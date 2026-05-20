Лесть, "три осени" и разговоры о войне: первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина

В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждают партнерство и войну в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Путин сразу же попытался заискивать перед лидером Китая, использовав местное выражение: "Не виделись день, а будто прошло три осени".
В свою очередь Си Цзиньпин сделал заявление относительно войны в Иране. Он подчеркнул, что необходимо ее "быстрое завершение" для уменьшения перебоев в поставках энергоносителей.
Китайский лидер также заявил, что "международная ситуация нестабильна и турбулентна".
"Международная ситуация характеризуется переплетёнными турбулентностями и трансформациями, в то время как односторонние гегемонные течения бушуют", - сказал он, используя типичный для Пекина язык, чтобы раскритиковать то, что Пекин считает превышением полномочий во внешней политике США.
Си Цзиньпин отметил, что с учетом этого, Китай и Россия должны усилить свою "всеобъемлющую стратегическую координацию".
В Кремле сообщили, что в Пекине уже состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком составе, сейчас продолжается встреча в расширенном составе.
Путин осуществляет свой 25-й официальный визит в Китай за четверть века своего правления в России. За это время Москва и Пекин значительно усилили координацию в сфере торговли, дипломатии и безопасности.
Ожидается, что сегодняшние переговоры между Путиным и Си Цзиньпином будут сосредоточены на дальнейшем расширении их партнерства "без ограничений", а также предоставит обоим возможность обсудить визит Трампа и войны в Украине и Иране.
Уже известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между Россией и Китаем.
Напомним, 20 мая российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай. В Кремле этот визит называют частью "рутинных контактов" между Москвой и Пекином.
Встреча происходит вскоре после переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.
Для китайского лидера это уже второй случай в этом году, когда он проводит дипломатические контакты с Трампом и Путиным почти подряд.
В частности, в начале февраля Си Цзиньпин отдельно общался по телефону с президентом США и главой Кремля с разницей всего в несколько часов.
Ранее СМИ сообщали, что Путин во время визита в Пекин снова попытается убедить Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода "Сила Сибири-2". Это уже пятая попытка Кремля продвинуть этот проект за последние четыре года.