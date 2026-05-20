Лесть, "три осени" и разговоры о войне: первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина

Путин сразу же попытался заискивать перед лидером Китая, использовав местное выражение: "Не виделись день, а будто прошло три осени".



В свою очередь Си Цзиньпин сделал заявление относительно войны в Иране. Он подчеркнул, что необходимо ее "быстрое завершение" для уменьшения перебоев в поставках энергоносителей.

Китайский лидер также заявил, что "международная ситуация нестабильна и турбулентна".

"Международная ситуация характеризуется переплетёнными турбулентностями и трансформациями, в то время как односторонние гегемонные течения бушуют", - сказал он, используя типичный для Пекина язык, чтобы раскритиковать то, что Пекин считает превышением полномочий во внешней политике США.

Си Цзиньпин отметил, что с учетом этого, Китай и Россия должны усилить свою "всеобъемлющую стратегическую координацию".

В Кремле сообщили, что в Пекине уже состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком составе, сейчас продолжается встреча в расширенном составе.

Путин осуществляет свой 25-й официальный визит в Китай за четверть века своего правления в России. За это время Москва и Пекин значительно усилили координацию в сфере торговли, дипломатии и безопасности.

Ожидается, что сегодняшние переговоры между Путиным и Си Цзиньпином будут сосредоточены на дальнейшем расширении их партнерства "без ограничений", а также предоставит обоим возможность обсудить визит Трампа и войны в Украине и Иране.

Уже известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между Россией и Китаем.