Лесть, "три осени" и разговоры о войне: первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина

09:15 20.05.2026 Ср
3 мин
Встреча состоялась через несколько дней после визита Трампа в Китай
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждают партнерство и войну в Иране.

Путин сразу же попытался заискивать перед лидером Китая, использовав местное выражение: "Не виделись день, а будто прошло три осени".

В свою очередь Си Цзиньпин сделал заявление относительно войны в Иране. Он подчеркнул, что необходимо ее "быстрое завершение" для уменьшения перебоев в поставках энергоносителей.

Китайский лидер также заявил, что "международная ситуация нестабильна и турбулентна".

"Международная ситуация характеризуется переплетёнными турбулентностями и трансформациями, в то время как односторонние гегемонные течения бушуют", - сказал он, используя типичный для Пекина язык, чтобы раскритиковать то, что Пекин считает превышением полномочий во внешней политике США.

Си Цзиньпин отметил, что с учетом этого, Китай и Россия должны усилить свою "всеобъемлющую стратегическую координацию".

В Кремле сообщили, что в Пекине уже состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком составе, сейчас продолжается встреча в расширенном составе.

Путин осуществляет свой 25-й официальный визит в Китай за четверть века своего правления в России. За это время Москва и Пекин значительно усилили координацию в сфере торговли, дипломатии и безопасности.

Ожидается, что сегодняшние переговоры между Путиным и Си Цзиньпином будут сосредоточены на дальнейшем расширении их партнерства "без ограничений", а также предоставит обоим возможность обсудить визит Трампа и войны в Украине и Иране.

Уже известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между Россией и Китаем.

Визит Путина в Китай

Напомним, 20 мая российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай. В Кремле этот визит называют частью "рутинных контактов" между Москвой и Пекином.

Встреча происходит вскоре после переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Для китайского лидера это уже второй случай в этом году, когда он проводит дипломатические контакты с Трампом и Путиным почти подряд.

В частности, в начале февраля Си Цзиньпин отдельно общался по телефону с президентом США и главой Кремля с разницей всего в несколько часов.

Ранее СМИ сообщали, что Путин во время визита в Пекин снова попытается убедить Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода "Сила Сибири-2". Это уже пятая попытка Кремля продвинуть этот проект за последние четыре года.

