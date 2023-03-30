Leopard, Marder і танки для розмінування: у Німеччині розповіли по передану Україні допомогу

Так, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.

Окрім того, Україні за тиждень отримала:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Німеччина хоче у п'ять разів збільшити військову допомогу Україні.

До того ж, Німеччині зробила крок до виділення ще 12 млрд євро на підтримку України.

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