Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии рассказали о переданной Украине помощи

Так, Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, Украина за неделю получила:

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;

два танка для разминирования WISENT 1;

24 грузовика Zetros;

40 тысяч аптечек;

103 тысяч турникетов.

Напомним, СМИ сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине

К тому же, Германии сделала шаг к выделению еще 12 млрд евро в поддержку Украины.

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