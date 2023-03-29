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У Німеччині зробили крок до виділення на підтримку України ще 12 млрд євро

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Німеччина, Середа 29 березня 2023 18:11
У Німеччині зробили крок до виділення на підтримку України ще 12 млрд євро Фото: у Німеччині зробили крок до виділення додаткової фінансової підтримки Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 березня, бюджетний комітет бундестагу в Німеччині схвалив надання ще 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання,в разі підтримання в німецькому парламенті даного рішення, 3,24 мільярда євро буде виділено Україні на поточний рік, та ще 8,82 мільярда євро буде надано до 2032 року.

Кошти буде використано для прямих постачань зброї Києву, а також для поповнення запасів бундесверу, арсенали якого вичерпалися через допомогу Україні.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні.

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