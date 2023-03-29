У Німеччині зробили крок до виділення на підтримку України ще 12 млрд євро

Сьогодні, 29 березня, бюджетний комітет бундестагу в Німеччині схвалив надання ще 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

За даними видання,в разі підтримання в німецькому парламенті даного рішення, 3,24 мільярда євро буде виділено Україні на поточний рік, т а ще 8,82 мільярда євро буде надано до 2032 року.

Кошти буде використано для прямих постачань зброї Києву, а також для поповнення запасів бундесверу, арсенали якого вичерпалися через допомогу Україні.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні.

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