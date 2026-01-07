Lenovo представила перший у світі ноутбук з екраном, який моментально змінює розмір (фото)

На CES 2026 Lenovo показала кілька цікавих новинок. Однією з найбільш вражаючих став перший ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable з дисплеєм, що розширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Як працює екран Legion Pro Rollable, що розширюється

Головна особливість пристрою - 16-дюймовий OLED-дисплей PureSight, який можна розширювати за допомогою клавіатурного поєднання. У базовому режимі "Фокусування" екран становить 16 дюймів (16:10). З розширенням до 21,5 дюйма активується режим "Тактичний" (21:9), а при максимальному розкладанні - режим "Арена" (23,8 дюйма, 24:9).

Дисплей підтримує частоту оновлення 240 Гц і час відгуку 1 мс. Хоча на демонстраційному зразку не були встановлені ігри, вдалося протестувати роботу клавіатури, трекпада і зміну розміру екрана.

Мінімальний розмір робить ноутбук компактним і звичним за дизайном серії Legion, а при повному розкладанні він виглядає як пристрій із науково-фантастичного фільму - з ультратонкими рамками та вражаючими пропорціями.

Екран розширюється миттєво - без затемнень, без індикаторів "розширення в процесі". Lenovo також зазначила, що кришку ноутбука можна закрити при повністю розкладеному екрані, хоча це може вплинути на довговічність дисплея.

Ігровий ноутбук Legion Pro Rollable з висувним екраном (фото: TechRadar)

Технічні характеристики та дизайн

Крім унікального екрана, Legion Pro Rollable - це повноцінний флагманський ігровий ноутбук:

повнорозмірна RGB-клавіатура

великий і гладкий трекпад

широкий вибір портів

RGB-підсвічуванням уздовж нижнього краю задньої панелі.

Усередині встановлено топовий "залізний" комплект: графічний процесор Nvidia RTX 5090 Mobile GPU і процесор Intel Core Ultra 9.

Екран розширюється до 23,8 дюйма одним натисканням кнопки (фото: TechRadar)

Для кого призначений Legion Pro Rollable

Lenovo позиціонує ноутбук як рішення для кіберспортивних гравців, які часто подорожують і хочуть тренуватися на великих екранах, аналогічних тим, що використовуються на турнірах.

З концепцією все логічно: носити з собою 16-дюймовий ноутбук простіше, ніж намагатися вмістити в рюкзак 24-дюймовий монітор.

Однак на практиці це може бути не такою вже гострою проблемою: більшість великих кіберспортивних організацій надають обладнання гравцям на місці, і професіонали рідко приносять свої ПК і монітори на заходи. При цьому багато хто все ж таки бере з собою звичні периферійні пристрої - клавіатури і миші.

Для звичайних геймерів такий ноутбук навряд чи стане найекономічнішим рішенням. Простіше придбати якісний бюджетний ігровий ноутбук і підключати до нього 24-дюймовий монітор. Так, він не буде так легко переноситися, але в крайньому разі можна використовувати вбудований екран.

Lenovo позиціонує Legion Pro Rollable як ноутбук для кіберспортсменів

Концепт та інновації

Зрозуміло, Legion Pro Rollable - поки що концепт. Lenovo демонструє можливості технології, виходить за звичні рамки і шукає нові ідеї для сучасних комп'ютерів, розширюючи уявлення про "нормальне" у світі ігрових ноутбуків.