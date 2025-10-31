ua en ru
Samsung представила свій браузер для Windows, який може стати конкурентом Chrome

П'ятниця 31 жовтня 2025 12:45
UA EN RU
Samsung представила свій браузер для Windows, який може стати конкурентом Chrome Samsung повертається на Windows з новим браузером і ставкою на ШІ (фото: Windows Forum)
Автор: Павло Колеснік

Samsung представила настільну версію свого веб-браузера Samsung Internet. Компанія натякає, що це не просто браузер, а крок до "інтегрованої AI-платформи, а не програми, яка просто чекає дій користувача".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget.

Що відомо

Як і очікувалося, Samsung Internet для Windows підтримує синхронізацію даних між пристроями - закладок, історії та автозаповнення. Розробники підкреслюють увагу до конфіденційності та безпеки, додаючи стандартні функції на кшталт блокування трекерів і панелі приватності.

Однак експерти зазначають, що це не головна причина появи браузера на ПК. Варто зазначити, 2024 року Samsung уже коротко випускала версію для Windows, але потім видалила її з Microsoft Store без пояснень.

Тепер компанія, схоже, хоче закріпитися на швидкозростаючому ринку ШІ-браузерів.

Samsung представила свій браузер для Windows, який може стати конкурентом ChromeБраузер підтримує синхронізацію даних між пристроями (фото: Samsung)

Раніше аналогічні рішення представили OpenAI (ChatGPT Atlas), Microsoft (режим Edge Copilot), Opera (Neon) і Perplexity (Comet).

У Samsung кажуть, що новий кросплатформений браузер стане частиною їхньої стратегії "оточуючий ШІ" - технологій, які передбачають потреби користувача і пропонують персоналізовані рішення.

Браузер Samsung Internet доступний у бета-версії для Windows 10 (з версії 1809) і Windows 11. Зареєструватися можна на сторінці продукту.

Раніше повідомлялося, що Samsung представила власні окуляри віртуальної реальності, які отримали унікальні функції та новий дизайн.

А ще ми писали, що Samsung планує додати у свої смартфони функцію обмеження швидкості інтернету.

У нас також є матеріал про те, на які смартфони переходять власники Samsung Galaxy.

