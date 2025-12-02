ua en ru
Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристики

Вівторок 02 грудня 2025 13:00
Galaxy TriFold із трьома екранами офіційно представили (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Samsung офіційно представила свій новий смартфон - довгоочікуваний Galaxy TriFold. Раніше в липні один із топ-менеджерів компанії підтвердив, що Samsung працює над пристроєм із трьома панелями і планує вивести його на ринок до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samsung Mobile Press.

Характеристики Galaxy TriFold

Новинка отримала конструкцію, що складається всередину, яка захищає основний екран від пошкоджень. Якщо користувач намагається закрити пристрій неправильно, смартфон автоматично подасть вібросигнал і покаже попередження на екрані.

У повністю розкритому вигляді TriFold перетворюється на девайс із 10-дюймовим дисплеєм, а в складеному вигляді доступний зовнішній екран діагоналлю 6,5 дюйма. Товщина пристрою - 3,9 мм у розкладеному вигляді і 12,9 мм у складеному.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристикиGalaxy TriFold є першим мобільним телефоном з автономним Samsung DeX (фото: Samsung Mobile Press)

Для порівняння: традиційний складаний смартфон Galaxy Fold 7 також має зовнішній екран на 6,5 дюйма, але внутрішній - 8-дюймовий. Його товщина в складеному стані - 8,9 мм, а вага - 215 грамів. Galaxy TriFold важчий - 309 грамів, але забезпечує фактично 10-дюймовий планшет, що складається до форм-фактора, близького до Fold 7, хоч і трохи масивнішого.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристикиТовщина смартфона в найтоншій точці становить усього 3,9 мм (фото: Samsung Mobile Press)

Конструкція та захист екрана

Samsung зазначає, що панелі пристрою сходяться з мінімальним зазором, але не торкаються одна одної. Петлі розроблені таким чином, щоб витримувати тривалу експлуатацію, а екран отримав посилене захисне покриття нового покоління.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристикиПанелі пристрою сходяться з мінімальним зазором, але не торкаються одна одної (gif: Samsung Mobile Press)

Характеристики та камери

Смартфон працює на кастомному чипі Snapdragon 8. За автономність відповідає акумулятор на 5600 мА/год (три комірки) з підтримкою 45-ватної швидкої зарядки.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристики
Додатки та функції також оптимізовані для великого екрана (фото: Samsung Mobile Press)

Основний блок камер включає:

  • 12 Мп ультраширокий об'єктив
  • 200 Мп ширококутний
  • 10 Мп телефото - той самий набір використовується в Galaxy Fold 7
  • Фронтальні камери - по 10 Мп на основному та зовнішньому екранах.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристикиПристрій забезпечує неймовірно плавне зображення на зовнішньому екрані (фото: Samsung Mobile Press)

Ціна поки що не оголошена

Samsung не розкриває вартість Galaxy TriFold, але очікується, що новинка буде дуже дорогою. Для орієнтира: Galaxy Fold 7 коштує від 2000 доларів, а додаткова петля і складніша конструкція можуть зробити TriFold ще дорожчим.

Виробник повідомив, що продажі в Південній Кореї стартують 12 грудня, а потім модель з'явиться в Китаї, Тайвані, Сінгапурі та ОАЕ. Для покупців у США та Європі Galaxy TriFold буде доступний у першому кварталі 2026 року, проте точна дата поки не називається.

Раніше ми писали, що Apple може обійти Samsung і вперше за 14 років повернути лідерство на ринку смартфонів.

У нас також є матеріал про майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra і його відмінності від iPhone 17 Pro Max.

А ще ми нагадаємо, що Samsung представила браузер для Windows, який може стати конкурентом Chrome.

