Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагмана

У 2025 році ринок розкладних книжкових смартфонів помітно пожвавився: свої пристрої представили Google, HONOR і vivo. Але тепер на арену вийшов великий гравець - компанія Nubia офіційно випустила свій перший розкладний смартфон, який відразу ж встановив рекорд за ємністю акумулятора в цьому класі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Рекордний акумулятор серед складаних смартфонів

Модель Nubia Fold виконана у форматі "книжки" і конкурує з такими пристроями, як Samsung Galaxy Fold 7. Однак головна відмінність новинки - акумулятор на 6 560 мА/год. Це більше, ніж у всіх сучасних Fold-флагманів, включно з:

vivo X Fold 5 - 6 000 мА/год

HONOR Magic V5 - 6 100 мА/год

Galaxy Fold 7 - 4 400 мА/год.

Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 55 Вт, і повний цикл зарядки займає приблизно 70 хвилин.

Nubia Fold оснащений акумулятором ємністю 6560 мА/год із зарядкою потужністю 55 Вт (ілюстративне фото: GSMArena.com)

Характеристики Nubia Fold

Пристрій отримав:

8-дюймовий гнучкий OLED-дисплей (2480 × 2200)

6,5-дюймовий зовнішній OLED-екран (2748 × 1172)

флагманський чип Snapdragon 8 Elite

12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті.

Розміри nubia Fold і основні режими екрану (фото: GSMArena .com)

Однак не варто очікувати по-справжньому гнучкої системи камер: вона складається з 50-мегапіксельної основної камери, 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива і 5-мегапіксельного макросенсора. Крім того, на кожному екрані передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера.

Розташування камер у Nubia Fold (фото: GSMArena .com)

Ступінь захисту - не рекорд, але гідно

Смартфон отримав захист IP54. Це означає стійкість до пилу і бризок, але не до занурення у воду. На тлі того, що Pixel 10 Pro Fold став першим складаним пристроєм з повноцінним захистом IP68, рішення Nubia виглядає більш скромним - але для ринку 2025 року це все одно цілком гідний рівень.

Додатково смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців, підтримкою Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 і набором функцій на базі штучного інтелекту, включно з перекладом і голосовим помічником.

Ціна і доступність

Поки Nubia Fold продається тільки в Японії. Єдина версія з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища коштує близько 1 153 доларів (48 800 гривень).