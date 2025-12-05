ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагмана

П'ятниця 05 грудня 2025 13:00
UA EN RU
Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагмана Представлено складаний смартфон із найбільшою батареєю на ринку (фото: Nubia)
Автор: Павло Колеснік

У 2025 році ринок розкладних книжкових смартфонів помітно пожвавився: свої пристрої представили Google, HONOR і vivo. Але тепер на арену вийшов великий гравець - компанія Nubia офіційно випустила свій перший розкладний смартфон, який відразу ж встановив рекорд за ємністю акумулятора в цьому класі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Рекордний акумулятор серед складаних смартфонів

Модель Nubia Fold виконана у форматі "книжки" і конкурує з такими пристроями, як Samsung Galaxy Fold 7. Однак головна відмінність новинки - акумулятор на 6 560 мА/год. Це більше, ніж у всіх сучасних Fold-флагманів, включно з:

  • vivo X Fold 5 - 6 000 мА/год
  • HONOR Magic V5 - 6 100 мА/год
  • Galaxy Fold 7 - 4 400 мА/год.

Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 55 Вт, і повний цикл зарядки займає приблизно 70 хвилин.

Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагманаNubia Fold оснащений акумулятором ємністю 6560 мА/год із зарядкою потужністю 55 Вт (ілюстративне фото: GSMArena.com)

Характеристики Nubia Fold

Пристрій отримав:

  • 8-дюймовий гнучкий OLED-дисплей (2480 × 2200)
  • 6,5-дюймовий зовнішній OLED-екран (2748 × 1172)
  • флагманський чип Snapdragon 8 Elite
  • 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті.

Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагманаNubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагманаРозміри nubia Fold і основні режими екрану (фото: GSMArena.com)

Однак не варто очікувати по-справжньому гнучкої системи камер: вона складається з 50-мегапіксельної основної камери, 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива і 5-мегапіксельного макросенсора. Крім того, на кожному екрані передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера.

Nubia представила перший складаний смартфон із рекордною батареєю: характеристики флагманаРозташування камер у Nubia Fold (фото: GSMArena.com)

Ступінь захисту - не рекорд, але гідно

Смартфон отримав захист IP54. Це означає стійкість до пилу і бризок, але не до занурення у воду. На тлі того, що Pixel 10 Pro Fold став першим складаним пристроєм з повноцінним захистом IP68, рішення Nubia виглядає більш скромним - але для ринку 2025 року це все одно цілком гідний рівень.

Додатково смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців, підтримкою Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 і набором функцій на базі штучного інтелекту, включно з перекладом і голосовим помічником.

Ціна і доступність

Поки Nubia Fold продається тільки в Японії. Єдина версія з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища коштує близько 1 153 доларів (48 800 гривень).

Раніше ми розповідали про ключові моменти, які допоможуть підібрати ідеальний смартфон для ваших потреб.

Також ми писали, що Samsung офіційно представила Galaxy TriFold з потрійним екраном і розкрила всі характеристики пристрою.

А ще у нас є матеріал про те, що Android-бренди розробляють смартфони з ультраємними батареями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Акумулятор Смартфони
Новини
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни