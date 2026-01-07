ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото)

Среда 07 января 2026 16:45
UA EN RU
Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото) Игровой ноутбук Lenovo с экраном, который увеличивается одним нажатием (скриншот: YouTube/TechRadar)
Автор: Павел Колесник

На CES 2026 Lenovo показала несколько интересных новинок. Одной из самых впечатляющих стал первый игровой ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с расширяющимся дисплеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Как работает расширяющийся экран Legion Pro Rollable

Главная особенность устройства - 16-дюймовый OLED-дисплей PureSight, который можно расширять с помощью клавиатурного сочетания. В базовом режиме "Фокусировка" экран составляет 16 дюймов (16:10). С расширением до 21,5 дюйма активируется режим "Тактический" (21:9), а при максимальном разложении - режим "Арена" (23,8 дюйма, 24:9).

Дисплей поддерживает частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс. Хотя на демонстрационном образце не были установлены игры, удалось протестировать работу клавиатуры, трекпада и изменение размера экрана.

Минимальный размер делает ноутбук компактным и привычным по дизайну серии Legion, а при полном разложении он выглядит как устройство из научно-фантастического фильма - с ультратонкими рамками и впечатляющими пропорциями.

Экран расширяется мгновенно - без затемнений, без индикаторов "расширение в процессе". Lenovo также отметила, что крышку ноутбука можно закрыть при полностью разложенном экране, хотя это может повлиять на долговечность дисплея.

Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото)Игровой ноутбук Legion Pro Rollable с выдвижным экраном (фото: TechRadar)

Технические характеристики и дизайн

Кроме уникального экрана, Legion Pro Rollable - это полноценный флагманский игровой ноутбук:

  • полноразмерная RGB-клавиатура
  • большой и гладкий трекпад
  • широкий выбор портов
  • RGB-подсветкой вдоль нижнего края задней панели.

Внутри установлен топовый "железный" комплект: графический процессор Nvidia RTX 5090 Mobile GPU и процессор Intel Core Ultra 9.

Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото)Экран расширяется до 23,8 дюйма одним нажатием кнопки (фото: TechRadar)

Для кого предназначен Legion Pro Rollable

Lenovo позиционирует ноутбук как решение для киберспортивных игроков, которые часто путешествуют и хотят тренироваться на больших экранах, аналогичных тем, что используются на турнирах.

С концепцией всё логично: носить с собой 16-дюймовый ноутбук проще, чем пытаться уместить в рюкзак 24-дюймовый монитор.

Однако на практике это может быть не такой уж острой проблемой: большинство крупных киберспортивных организаций предоставляют оборудование игрокам на месте, и профессионалы редко приносят свои ПК и мониторы на мероприятия. При этом многие все же берут с собой привычные периферийные устройства - клавиатуры и мыши.

Для обычных геймеров такой ноутбук вряд ли станет самым экономичным решением. Проще приобрести качественный бюджетный игровой ноутбук и подключать к нему 24-дюймовый монитор. Да, он не будет так легко переноситься, но в крайнем случае можно использовать встроенный экран.

Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото)Lenovo позиционирует Legion Pro Rollable как ноутбук для киберспортсменов

Концепт и инновации

Разумеется, Legion Pro Rollable - пока концепт. Lenovo демонстрирует возможности технологии, выходит за привычные рамки и ищет новые идеи для современных компьютеров, расширяя представление о "нормальном" в мире игровых ноутбуков.

Напомним, что Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей и инновационным дизайном.

У нас также есть материал о том, что Samsung официально представила смартфон Galaxy TriFold с тройным экраном и передовыми характеристиками.

А еще мы писали, что Samsung выпустила собственный браузер для Windows, который может составить конкуренцию Google Chrome.

Читайте РБК-Украина в Google News
Lenovo Гаджеты
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка