Lenovo представила первый в мире ноутбук с экраном, который моментально меняет размер (фото)
На CES 2026 Lenovo показала несколько интересных новинок. Одной из самых впечатляющих стал первый игровой ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с расширяющимся дисплеем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.
Как работает расширяющийся экран Legion Pro Rollable
Главная особенность устройства - 16-дюймовый OLED-дисплей PureSight, который можно расширять с помощью клавиатурного сочетания. В базовом режиме "Фокусировка" экран составляет 16 дюймов (16:10). С расширением до 21,5 дюйма активируется режим "Тактический" (21:9), а при максимальном разложении - режим "Арена" (23,8 дюйма, 24:9).
Дисплей поддерживает частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс. Хотя на демонстрационном образце не были установлены игры, удалось протестировать работу клавиатуры, трекпада и изменение размера экрана.
Минимальный размер делает ноутбук компактным и привычным по дизайну серии Legion, а при полном разложении он выглядит как устройство из научно-фантастического фильма - с ультратонкими рамками и впечатляющими пропорциями.
Экран расширяется мгновенно - без затемнений, без индикаторов "расширение в процессе". Lenovo также отметила, что крышку ноутбука можно закрыть при полностью разложенном экране, хотя это может повлиять на долговечность дисплея.
Игровой ноутбук Legion Pro Rollable с выдвижным экраном (фото: TechRadar)
Технические характеристики и дизайн
Кроме уникального экрана, Legion Pro Rollable - это полноценный флагманский игровой ноутбук:
- полноразмерная RGB-клавиатура
- большой и гладкий трекпад
- широкий выбор портов
- RGB-подсветкой вдоль нижнего края задней панели.
Внутри установлен топовый "железный" комплект: графический процессор Nvidia RTX 5090 Mobile GPU и процессор Intel Core Ultra 9.
Экран расширяется до 23,8 дюйма одним нажатием кнопки (фото: TechRadar)
Для кого предназначен Legion Pro Rollable
Lenovo позиционирует ноутбук как решение для киберспортивных игроков, которые часто путешествуют и хотят тренироваться на больших экранах, аналогичных тем, что используются на турнирах.
С концепцией всё логично: носить с собой 16-дюймовый ноутбук проще, чем пытаться уместить в рюкзак 24-дюймовый монитор.
Однако на практике это может быть не такой уж острой проблемой: большинство крупных киберспортивных организаций предоставляют оборудование игрокам на месте, и профессионалы редко приносят свои ПК и мониторы на мероприятия. При этом многие все же берут с собой привычные периферийные устройства - клавиатуры и мыши.
Для обычных геймеров такой ноутбук вряд ли станет самым экономичным решением. Проще приобрести качественный бюджетный игровой ноутбук и подключать к нему 24-дюймовый монитор. Да, он не будет так легко переноситься, но в крайнем случае можно использовать встроенный экран.
Lenovo позиционирует Legion Pro Rollable как ноутбук для киберспортсменов
Концепт и инновации
Разумеется, Legion Pro Rollable - пока концепт. Lenovo демонстрирует возможности технологии, выходит за привычные рамки и ищет новые идеи для современных компьютеров, расширяя представление о "нормальном" в мире игровых ноутбуков.
Напомним, что Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей и инновационным дизайном.
У нас также есть материал о том, что Samsung официально представила смартфон Galaxy TriFold с тройным экраном и передовыми характеристиками.
А еще мы писали, что Samsung выпустила собственный браузер для Windows, который может составить конкуренцию Google Chrome.