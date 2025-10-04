У Ленінградській області Росії працює ПВО: місто Кіриши атакують невідомі БпЛА

Ленінградську область Росії атакують невідомі дрони. У місті Кіриши виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка в Telegram.
Перше повідомлення про оголошення небезпеки у зв'язку із невідомими безпілотниками у повітряному просторі Ленінградської області з'явилось о 02:40.
Губернатор Дрозденко попередив про ймовірне зниження швидкості мобільного Інтернету та поширив пам'ятку про дії у випадку сигналу "Повітряна небезпека".
Зокрема, у ній радиться залишатись вдома, відійти від вікон чи перейти у приміщення без вікон. Також серед порад - зберігати спокій.
Пізніше у Telegram-каналі Дрозденка з'явилась інформація про роботу ППО в Ленінградській області.
Також він повідомив про пожежу в промисловій зоні міста, яку пожежні почали гасити.
Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців пише, що під атакою, ймовірно, знаходиться нафтопереробне підприємство "Кіришинафтооргсінтез" (КІНЕФ). Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
ЗСУ в ніч на 14 вересня атакували дронами Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Як зазначав командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, це один із найбільших НПЗ у Росії, який може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.
У Силах безпілотних систем уточнювали, що після удару по НПЗ там почалася масштабна пожежа. Після цього завод значно скоротив переробку нафти.
Перед цим КІНЕФ був атакований у ніч на 8 березня. Тоді, за словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.