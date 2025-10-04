UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Ленінградській області Росії працює ПВО: місто Кіриши атакують невідомі БпЛА

Ілюстративне фото: російські підприємства атакують невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ленінградську область Росії атакують невідомі дрони. У місті Кіриши виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка в Telegram.

Перше повідомлення про оголошення небезпеки у зв'язку із невідомими безпілотниками у повітряному просторі Ленінградської області з'явилось о 02:40. 

Губернатор Дрозденко попередив про ймовірне зниження швидкості мобільного Інтернету та поширив пам'ятку про дії у випадку сигналу "Повітряна небезпека".

Зокрема, у ній радиться залишатись вдома, відійти від вікон чи перейти у приміщення без вікон. Також серед порад - зберігати спокій. 

Пізніше у Telegram-каналі Дрозденка з'явилась інформація про роботу ППО в Ленінградській області. 

Також він повідомив про пожежу в промисловій зоні міста, яку пожежні почали гасити. 

Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців пише, що під атакою, ймовірно, знаходиться нафтопереробне підприємство "Кіришинафтооргсінтез" (КІНЕФ). Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Атаки на Кіришський НПЗ

ЗСУ в ніч на 14 вересня атакували дронами Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Як зазначав командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, це один із найбільших НПЗ у Росії, який може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.

У Силах безпілотних систем уточнювали, що після удару по НПЗ там почалася масштабна пожежа. Після цього завод значно скоротив переробку нафти.

Перед цим КІНЕФ був атакований у ніч на 8 березня. Тоді, за словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДрониРосійська ФедераціяПожежа