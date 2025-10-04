RU

В Ленинградской области России работает ПВО: город Кириши атакуют неизвестные БпЛА

Иллюстративное фото: российские предприятия атакуют неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ленинградскую область России атакуют неизвестные дроны. В городе Кириши возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Telegram.

Первое сообщение об объявлении опасности в связи с неизвестными беспилотниками в воздушном пространстве Ленинградской области появилось в 02:40.

Губернатор Дрозденко предупредил о вероятном снижении скорости мобильного Интернета и распространил памятку о действиях в случае сигнала "Воздушная опасность".

В частности, в ней советуется оставаться дома, отойти от окон или перейти в помещение без окон. Также среди советов - сохранять спокойствие.

Позже в Telegram-канале Дрозденко появилась информация о работе ПВО в Ленинградской области.

Также он сообщил о пожаре в промышленной зоне города, который пожарные начали тушить.

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что под атакой, вероятно, находится нефтеперерабатывающее предприятие "Киришинафтооргсинтез" (КИНЕФ). Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

 

Атаки на Киришский НПЗ

ВСУ в ночь на 14 сентября атаковали дронами Киришский НПЗ в Ленинградской области. Как отмечал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, это один из крупнейших НПЗ в России, который может перерабатывать до 20 млн тонн нефти в год.

В Силах беспилотных систем уточняли, что после удара по НПЗ там начался масштабный пожар. После этого завод значительно сократил переработку нефти.

Перед этим КИНЕФ был атакован в ночь на 8 марта. Тогда, по словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

