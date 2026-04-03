Ленінградська область зазнала атаки дронів: під ударом опинилося оборонне підприємство
У Ленінградській області безпілотники атакували промзону одного із заводів. Повідомляється про двох постраждалих та нібито сім збитих БпЛА.
Такі дані наводять росЗМІ, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що безпілотник атакували промислову зону селища імені Морозова, де розташований стратегічний завод із виробництва вибухових речовин. Цю інформацію вже підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.
Чиновник проінформував, що сили ППО РФ нібито збили сім безпілотників. Уламки впали у Всеволожському районі й там зафіксували пошкодження.
У промисловій зоні селища імені Морозова постраждав дах однієї з будівель. Офіційно влада запевняє, що споруда не експлуатувалася.
Проте без жертв не обійшлося. Двоє людей отримали поранення і їх терміново госпіталізували до найближчої лікарні.
Що саме могли атакувати дрони
Метою атаки міг бути важливий військовий завод, повідомляє агенція ASTRA. У селищі імені Морозова розташоване ФГУП "Завод імені Морозова". Це велике підприємство оборонно-промислового комплексу РФ.
Завод спеціалізується на виготовленні вибухівки. Саме тут виробляють компоненти для боєприпасів російської армії.
Що відомо про атаки дронів та ракет в тил РФ
Завдяки безпілотникам ЗСУ вдалось на 40% знищити потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.
Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.
А в тимчасово окупованому Криму атака дронів призвела до масового блекауту в багатьох районах півострова. Без світла залишились Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Саки та Феодосія.