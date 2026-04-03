Ленінградська область зазнала атаки дронів: під ударом опинилося оборонне підприємство

У Ленінградській області безпілотники атакували промзону одного із заводів. Повідомляється про двох постраждалих та нібито сім збитих БпЛА.

Завод спеціалізується на виготовленні вибухівки. Саме тут виробляють компоненти для боєприпасів російської армії.

Метою атаки міг бути важливий військовий завод, повідомляє агенція ASTRA. У селищі імені Морозова розташоване ФГУП "Завод імені Морозова". Це велике підприємство оборонно-промислового комплексу РФ.

Проте без жертв не обійшлося. Двоє людей отримали поранення і їх терміново госпіталізували до найближчої лікарні.

У промисловій зоні селища імені Морозова постраждав дах однієї з будівель. Офіційно влада запевняє, що споруда не експлуатувалася.

Чиновник проінформував, що сили ППО РФ нібито збили сім безпілотників. Уламки впали у Всеволожському районі й там зафіксували пошкодження.

Повідомляється, що безпілотник атакували промислову зону селища імені Морозова, де розташований стратегічний завод із виробництва вибухових речовин. Цю інформацію вже підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

Завдяки безпілотникам ЗСУ вдалось на 40% знищити потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.

Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

А в тимчасово окупованому Криму атака дронів призвела до масового блекауту в багатьох районах півострова. Без світла залишились Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Саки та Феодосія.