Ленинградская область подверглась атаке дронов: под ударом оказалось оборонное предприятие

В Ленинградской области беспилотники атаковали промзону одного из заводов. Сообщается о двух пострадавших и якобы семи сбитых БпЛА.

Сообщается, что беспилотник атаковали промышленную зону поселка имени Морозова, где расположен стратегический завод по производству взрывчатых веществ. Эту информацию уже подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Чиновник проинформировал, что силы ПВО РФ якобы сбили семь беспилотников. Обломки упали во Всеволожском районе и там зафиксировали повреждения.

В промышленной зоне поселка имени Морозова пострадала крыша одного из зданий. Официально власти уверяют, что сооружение не эксплуатировалось.

Однако без жертв не обошлось. Два человека получили ранения и их срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Что именно могли атаковать дроны

Целью атаки мог быть важный военный завод, сообщает агентство ASTRA. В поселке имени Морозова расположено ФГУП "Завод имени Морозова". Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ.

Завод специализируется на изготовлении взрывчатки. Именно здесь производят компоненты для боеприпасов российской армии.