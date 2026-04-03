Ленинградская область подверглась атаке дронов: под ударом оказалось оборонное предприятие

08:07 03.04.2026 Пт
2 мин
Местные власти сообщают, что беспилотники атаковали промзону возле завода взрывчатых веществ.
aimg Филипп Бойко
Ленинградская область подверглась атаке дронов: под ударом оказалось оборонное предприятие Фото: взрыв на заводе в Ленинградской области РФ (Скриншот)

В Ленинградской области беспилотники атаковали промзону одного из заводов. Сообщается о двух пострадавших и якобы семи сбитых БпЛА.

Такие данные приводят росСМИ, передает РБК-Украина.

Читайте также: Россию атакуют неизвестные дроны: под прицелом Москва

Сообщается, что беспилотник атаковали промышленную зону поселка имени Морозова, где расположен стратегический завод по производству взрывчатых веществ. Эту информацию уже подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Чиновник проинформировал, что силы ПВО РФ якобы сбили семь беспилотников. Обломки упали во Всеволожском районе и там зафиксировали повреждения.

В промышленной зоне поселка имени Морозова пострадала крыша одного из зданий. Официально власти уверяют, что сооружение не эксплуатировалось.

Однако без жертв не обошлось. Два человека получили ранения и их срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Что именно могли атаковать дроны

Целью атаки мог быть важный военный завод, сообщает агентство ASTRA. В поселке имени Морозова расположено ФГУП "Завод имени Морозова". Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ.

Завод специализируется на изготовлении взрывчатки. Именно здесь производят компоненты для боеприпасов российской армии.

Что известно об атаках дронов и ракет в тыл РФ

Благодаря беспилотникам ВСУ удалось на 40% уничтожить мощности российского порта Приморск на Балтийском море. Он используется для хранения нефти.

Кроме того, только за последнюю неделю марта морской экспорт сырья из РФ обвалился, что привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов.

А во временно оккупированном Крыму атака дронов привела к массовому блэкауту во многих районах полуострова. Без света остались Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Саки и Феодосия.

Харьков подвергся ракетному удару: в городе повреждены высотки, есть пострадавшая
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои