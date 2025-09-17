ua en ru
Лень знайшов собі нову команду в НБА: торік там забракували іншого українця

Нью-Йорк, Середа 17 вересня 2025 10:55
UA EN RU
Лень знайшов собі нову команду в НБА: торік там забракували іншого українця Фото: Олексій Лень приєднався до сьомого клубу НБА в своїй кар'єрі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український центровий Олексій Лень уклав угоду з клубом Національної баскетбольної асоціації "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports International Group.

Що відомо про угоду

Українець поки не отримав повноцінного контракту з клубом. Він уклав угоду на час тренувального табору, яка може бути продовжена й на регулярний сезон.

Лень став не єдиним баскетболістом, якого запросили до тренувального табору "Нікс". Разом з українцем в тренуваннях команди братиме участь його партнер за виступами в "Лейкерс" Трей Джемісон, від послуг якого "Лос-Анджелес" також відмовився після завершення сезону.

Якщо за підсумками тренувального періоду Лень та "Нікс" домовляться про співпрацю, цей клуб стане 7-м у заокеанській кар'єрі баскетболіста. Раніше українець виступав за "Фінікс", "Атланту", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Зазначимо, що в попередніх сезонах у лавах "Нью-Йорка" намагався закріпитися інший вітчизняний бігмен – Дмитро Скапінцев. Він навіть дебютував у складі "Нікс" в регулярному чемпіонаті. Проте зрештою перебрався до ізраїльського "Хапоеля" з Єрусалима.

Початок регулярного сезону НБА-2025/26 запланований на 21 жовтня.

Лень у сезоні-2024/25

Український центровий протягом сезону змінив у НБА три клуби.

Кампанію він розпочав у складі "Сакраменто Кінґз", за який зіграв 36 матчів. Взимку, у період обмінів, українець перейшов до "Вашингтон Візардс", однак за столичний клуб не провів жодного поєдинку. У лютому його контракт розірвали, і Лень приєднався до "Лос-Анджелес Лейкерс" у статусі вільного агента.

У складі каліфорнійців центровий провів загалом 12 матчів: 10 у регулярному чемпіонаті та ще 2 в плей-офф. Його статистика в клубі: 1,8 очка, 2,9 підбирання та 0,7 асиста – у середньому за 10,5 хвилини на паркеті.

По завершені сезону "Лейкерс" не стали продовжувати співпрацю з вітчизняним гравцем.

Хто такий Олексій Лень

32-річний уродженець міста Антрацит Луганської області. У дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів перші 5 сезонів. Згодом змінив низку клубів у лізі.

Загалом центровий провів у НБА вже 12 сезонів. За кар'єру провів 690 поєдинків, 244 з яких розпочинав у старті. Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17 хвилин на паркеті.

Виступав за збірну Україну у матчах відбору на ЧС-2019 та Євробаскеті-2022.

Раніше розповіли, як Німеччина у драматичному фіналі виграла Євробаскет-2025.

Також читайте, чому гравець НБА Святослав Михайлюк відмовився від виступів за збірну України.

