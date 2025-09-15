Німеччина у драматичному фіналі виграла Євробаскет-2025, об'єднавши топ-титули світового баскетболу (відео)

Збірна Німеччини тріумфувала на чемпіонаті Європи з баскетболу. У фінальному матчі, що пройшов у латвійській Ризі, бундестім здолала команду Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Євробаскет-2025, фінал

Німеччина – Туреччина – 88:83

Як пройшов фінал

Поєдинок відзначився напруженою боротьбою та лідерством обох команд у різні відрізки гри. Турки стартували краще й відірвалися на 11 очок у першій чверті, але німці швидко вирівняли ситуацію та вийшли вперед. Втім, до великої перерви саме Туреччина контролювала гру – 46:40.

У другій половині жодна зі збірних не мала переваги більше шести очок. Розв'язка настала за півтори хвилини до фінальної сирени, коли за рахунку 83:82 на користь турків лідер німців Денніс Шрьодер взяв ініціативу на себе, реалізував два середні кидки та штрафні. Саме його ривок приніс німцям перемогу.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став лідер Туреччини Альперен Шенгюн, на рахунку якого 28 очок. У складі Німеччини виділився форвард Ісаак Бонго, який здобув 20 очок.

Шлях до чемпіонства

Німецька збірна, яка є чинним чемпіоном світу, провела бездоганний турнір – п'ять перемог у груповому етапі та три звитяги у плей-офф. Востаннє одна команда перемагала на Євробаскеті у всіх матчах у 2003 році, коли трофей здобула Литва.

Цікаво, що Туреччина теж до фіналу не знала поразок. Але у вирішальному матчі хтось із суперників мав поступитися.

Бронзові нагороди дісталися Греції, яка з рахунком 92:89 обіграла Фінляндію.

Німеччина об'єднала топ-титули

Для Німеччини це другий титул чемпіонів Європи в історії. Попередній раз команда тріумфувала ще у 1993 році.

Крім того, німці стали лише четвертою збірною в історії баскетболу, якій вдалося поєднати титули чемпіона світу та Європи. До цього таке вдавалося Іспанії, СРСР і Югославії.

Для Туреччини це друга в історії поразка у фіналі Євробаскету. Раніше турки здобули "срібло" у 2001 році, поступившись Югославії.

Історичний аспект

Євробаскет-2025, що проходив на аренах чотирьох країн – Кіпру, Фінляндії, Польщі та Латвії – став 42-м чемпіонатом континенту в історії. Вперше його було проведено у 1935 році.

За цей час призерами турніру були представники 20-ти держав, а "золото" вигравали 14 збірних.

Історичними лідерами є дві нині неіснуючі команди – збірні СРСР (14 титулів) та Югославії (8). Далі за перемогами йдуть Іспанія (4 чемпіонства) та Литва (3).

Збірна України брала участь у фінальних турнірах 9 разів (дебют стався у 1997 році). Найкращий результат "синьо-жовті" показали в 2013 році – 6 місце.