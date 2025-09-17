Лень нашел себе новую команду в НБА: в прошлом году там забраковали другого украинца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports International Group .

Что известно о сделке

Украинец пока не получил полноценного контракта с клубом. Он заключил соглашение на время тренировочного лагеря, которое может быть продлено и на регулярный сезон.

Лень стал не единственным баскетболистом, которого пригласили в тренировочный лагерь "Никс". Вместе с украинцем в тренировках команды будет участвовать его партнер по выступлениям в "Лейкерс" Трей Джемисон, от услуг которого "Лос-Анджелес" также отказался после завершения сезона.

Если по итогам тренировочного периода Лень и "Никс" договорятся о сотрудничестве, этот клуб станет 7-м в заокеанской карьере баскетболиста. Ранее украинец выступал за "Финикс", "Атланту", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Отметим, что в предыдущих сезонах в рядах "Нью-Йорка" пытался закрепиться другой отечественный бигмен - Дмитрий Скапинцев. Он даже дебютировал в составе "Никс" в регулярном чемпионате. Однако в итоге перебрался в израильский "Хапоэль" из Иерусалима.

Начало регулярного сезона НБА-2025/26 запланировано на 21 октября.

Лень в сезоне-2024/25

Украинский центровой в течение сезона сменил в НБА три клуба.

Кампанию он начал в составе "Сакраменто Кингз", за который сыграл 36 матчей. Зимой, в период обменов, украинец перешел в "Вашингтон Уизардс", однако за столичный клуб не провел ни одного поединка. В феврале его контракт разорвали, и Лень присоединился к "Лос-Анджелес Лейкерс" в статусе свободного агента.

В составе калифорнийцев центровой провел всего 12 матчей: 10 в регулярном чемпионате и еще 2 в плей-офф. Его статистика в клубе: 1,8 очка, 2,9 подбора и 0,7 ассиста - в среднем за 10,5 минуты на паркете.

По завершении сезона "Лейкерс" не стали продолжать сотрудничество с отечественным игроком.

Кто такой Алексей Лень

32-летний уроженец города Антрацит Луганской области. В детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Избран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел первые 5 сезонов. Впоследствии сменил ряд клубов в лиге.

В общем центровой провел в НБА уже 12 сезонов. За карьеру провел 690 поединков, 244 из которых начинал в старте. Его показатели: 6,7 очка и 5,3 подбора за 17 минут на паркете.

Выступал за сборную Украины в матчах отбора на ЧМ-2019 и Евробаскете-2022.