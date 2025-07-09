Лекорню назвав "червону лінію" в питанні поступок України у війні

"Нашою абсолютною "червоною лінією" є демілітаризація України. Треба бути послідовним. Не можна відмовляти Україні у вступі до НАТО і водночас погоджуватися на те, щоб вона залишилася без армії. Українці повинні мати можливість забезпечувати власну безпеку", - заявив Лекорню.

За словами міністра, цей момент є ключовим в питанні безпеки сусідніх країн.

Він додав, що "коаліція рішучих" дозволяє Україні замислитися над майбутнім форматом своєї армії, а Францію - над можливостями для своєї промисловості. Зокрема зауважив, що Київ не може завжди бути залежним від Starlink або американських ракет Patriot.

"Я хочу наголосити вашим читачам, що якщо ми не допоможемо Україні, щоб захистити наші економічні інтереси, ми будемо найдурнішими в Європі, якщо не подбаємо про це", - відзначив міністр.

Варто нагадати, що лише нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито повинна закріпити свою "денацифікацію" та "демілітаризацію" в мирній угоді, яку буде укладати з РФ.

"Коаліція рішучих"

До складу "коаліції рішучих" входять країни, які сьогодні розглядають можливість відправки своїх бійців до України з метою стримування Росії від повторного нападу. Водночас мови про введення військ на тлі гарячої фази - не йдеться.

Сьогодні, 9 липня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму. Завтра ж, 10 липня, на території італійської столиці пройде чергова зустріч "коаліції рішучих".