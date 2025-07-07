Москва висунула абсурдні умови "миру": Лавров озвучив, чого хоче від України

Україна нібито повинна закріпити свою "денацифікацію" та "демілітаризацію" в мирній угоді, яку буде укладати з Російською Федерацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet.

Крім того, за його словами, Київ повинен відмовитися від юридичних претензій до Росії, скасувати санкції та повернути заморожені російські активи.

Зокрема, за словами Лаврова, "київський режим" нібито не представляє населення південного сходу України - зокрема Криму, Севастополя, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона.

"На порядку денному - завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання", - повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

При цьому Лавров заявив, що Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

Переговори України і РФ

Нагадаємо, що Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі у травні на червні 2025 року. Москва відправила до Туреччини делегацію низького рівня на чолі з так званим "істориком" Володимиром Мединським.

Українську делегацію на переговорах очолював міністр оборони Рустем Умєров. Основним пріоритетом для Києва було досягнення припинення вогню, утім Москва відмовилася підтримати перемир’я.

Натомість ключовим результатом переговорів стали домовленості про обміни полоненими. Після другого раунду, що відбувся 2 червня, сторони вже провели вісім етапів обмінів.

Водночас для припинення вогню Москва вимагає, щоб українські захисники почали вихід із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Повне виведення військ із перелічених вище регіонів є й умовою для завершення війни.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, такий "мирний план" РФ суперечить Статуту ООН, здоровому глузду та Конституції України.