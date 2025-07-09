Лекорню назвал "красную линию" в вопросе уступок Украины в войне

"Нашей абсолютной "красной линией" является демилитаризация Украины. Надо быть последовательным. Нельзя отказывать Украине во вступлении в НАТО и одновременно соглашаться на то, чтобы она осталась без армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечивать собственную безопасность", - заявил Лекорню.

По словам министра, этот момент является ключевым в вопросе безопасности соседних стран.

Он добавил, что "коалиция решительных" позволяет Украине задуматься над будущим форматом своей армии, а Франции - над возможностями для своей промышленности. В частности заметил, что Киев не может всегда быть зависимым от Starlink или американских ракет Patriot.

"Я хочу подчеркнуть вашим читателям, что если мы не поможем Украине, чтобы защитить наши экономические интересы, мы будем самыми глупыми в Европе, если не позаботимся об этом", - отметил министр.

Стоит напомнить, что только недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с РФ.

"Коалиция решительных"

В состав "коалиции решительных" входят страны, которые сегодня рассматривают возможность отправки своих бойцов в Украину с целью сдерживания России от повторного нападения. В то же время речь о введении войск на фоне горячей фазы - не идет.

Сегодня, 9 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Завтра же, 10 июля, на территории итальянской столицы пройдет очередная встреча "коалиции решительных".