Легкий спосіб заморожування дині: буде така ж солодка, як мед

Названо спосіб, який допоможе заморозити диню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хочете зберегти солодкий смак дині на довше? Заморожування - простий спосіб насолоджуватися освіжаючим фруктом навіть поза сезоном.

РБК-Україна повідомляє, як правильно підготувати диню, щоб вона не втратила смаку та текстури.

Плюси та мінуси заморожування

Диню можна заморожувати, але з урахуванням особливостей її текстури після розморожування. Диня складається приблизно на 90% з води.

Заморожена диня може зберігатися 8-12 місяців у морозильнику. Вона майже не втрачає солодкість, якщо її правильно підготувати. Ідеально буде підходити для смузі, коктейлів, морозива чи десертів.

Однак, заморожування дині має певні недоліки, серед яких:

  • зміна текстури - після розморожування м’якоть стає водянистою, м’якою, трохи кашоподібною 
  • не підходить для салатів - розморожена диня вже не тримає форму
  • ризик кристалізації - якщо заморожувати неправильно (шматочки злипаються), може з’явитися крижана кірка
  • пакування - потрібно герметично упакувати, щоб уникнути "обморожування" і сторонніх запахів

Як заморожувати диню

За даними сайту Love food hate waste, потрібно обрати стиглу, але тверденьку диню без пошкоджень. Це дуже важливо, щоб вона якомога краще зберегла форму після розморожування.

Очистіть диню від шкірки та насіння.Наріжте м’якоть на кубики, кульки або скибочки. Далі розкладіть шматочки на деку, застеленому пергаментом.

Заморожуйте протягом 2-3 годин до повного затвердіння.

Перекладіть заморожені шматочки у герметичний контейнер або пакет для заморожування.

Згідно з інформацією на сайті Номе made mastery, перед обробкою варто ретельно вимити шкірку, щоб уникнути перенесення бруду або бактерій на м’якоть.

Використовуйте диню без попереднього розморожування у смузі або як замінник льоду в напоях.

 

