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Чи можна їсти кавун з кісточками? Відповідь, яка змінює все

Середа 23 липня 2025 14:11
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Чи можна їсти кавун з кісточками? Відповідь, яка змінює все Фото: Чи можна їсти кавун з кісточками (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Чи можна їсти кавун з кісточками? Чи не шкідливо це? З дитинства багато хто чув, що це небезпечно, може призвести до апендициту або навіть прорости у шлунку.

РБК-Україна прояснює це питання та відповідає, що ж буде, якщо вживати кавуни з кісточками.

Міф про апендицит та "проростання" в животі

Один з найстійкіших міфів - це те, що проковтнуті кавунові кісточки можуть забити апендикс і викликати запалення. Це твердження є абсолютно безпідставним. Апендицит - це запалення червоподібного відростка сліпої кишки, і хоча інколи сторонні тіла можуть потрапляти в апендикс, випадки, коли причиною стають саме кавунові кісточки, вкрай рідкісні.

У переважній більшості випадків апендицит викликається іншими факторами, такими як закупорка відростка каловими масами або інфекції. Більшість проковтнутих кісточок, як і інша неперетравлювана рослинна їжа, просто проходять через травний тракт і природним чином виводяться з організму.

Ваш організм чудово справляється з переварюванням і виведенням такого роду "відходів", тож причин для занепокоєння немає.

Інший міф, що лякав нас у дитинстві, розповідав про те, що "проковтнеш кісточку - і в животі виросте кавун!" Ця ідея теж не має нічого спільного з реальністю. Для проростання насіння потрібні певні умови: світло, вода, тепло і, найголовніше, ґрунт.

У шлунку людини, де панує агресивне кисле середовище і відсутній ґрунт, насіння не може прорости. Шлунковий сік швидко руйнує зовнішню оболонку насіння, роблячи його непридатним для росту. Тож, можете бути спокійні, у вашому животі нічого не проросте.

Користь кавунових кісточок для вашого здоров'я

Насправді, кавунові кісточки не тільки безпечні, а й мають певну поживну цінність. Хоча більшість людей їх ігнорує, у деяких культурах їх вживають як цінний продукт. Ці маленькі темні скарби багаті на білок - вони містять значну кількість рослинного білка.

Крім того, вони є джерелом здорових жирів, зокрема ненасичених жирних кислот (омега-6), які важливі для здоров'я серця та мозку. Не забуваймо і про клітковину, що сприяє здоровому травленню, допомагає регулювати рівень цукру в крові та забезпечує тривале відчуття ситості.

А ще в них є вітаміни та мінерали, такі як магній, залізо, цинк, вітаміни групи В (фолієва кислота) та антиоксиданти.

Для того, щоб отримати максимальну користь, кісточки потрібно розжувати. Проковтнуті цілими, вони пройдуть через травний тракт транзитом, і більшість поживних речовин не засвояться.

Їх можна висушити, обсмажити (як гарбузове насіння) і вживати як самостійний перекус, або ж додавати в салати чи смузі.

Існує також побоювання щодо ціаніду, який нібито міститься в кісточках. Хоча в дуже невеликих кількостях амігдалін може бути присутнім у кісточках кавуна, його концентрація настільки мізерна, що не становить абсолютно ніякої загрози для здоров'я людини, навіть якщо ви з'їсте значну кількість кісточок.

Для того, щоб виникла небезпека, потрібно було б з'їсти величезну кількість розжованих кісточок, що практично неможливо.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, CDC.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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