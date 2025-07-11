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Три головні ознаки на кавуні, що його категорично не треба купувати

П'ятниця 11 липня 2025 12:34
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Три головні ознаки на кавуні, що його категорично не треба купувати Фото: Які три види кавунів не варто купувати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стартував сезон кавунів, але не кожен плід можна купувати. Іноді, в гонитві за раннім урожаєм або великим розміром, недобросовісні продавці чи фермери можуть використовувати речовини, які роблять ягоду небезпечною для споживання.

Які саме три види кавунів не варто купувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Сімейний сад у Facebook.

Які кавуни краще не купувати?

Перша ознака, що кавун купувати не треба - це, якщо його форма подовжена. Такий плід найчастіше буде водянистим.

Друга ознака, що ягоду треба лишити на прилавку є, що плід дуже блискучий та яскравий. Це означає, що він недостиглий.

І третя ознака, яка має вас дуже насторожити - це велика біла пляма на плоді.

Три головні ознаки на кавуні, що його категорично не треба купувати

Який кавун можна та не можна купувати (facebook.com/s.sad.ua)

Як уберегти себе та не купити поганий кавун

Не купуйте кавуни біля доріг

Завжди обирайте точки продажу, які знаходяться подалі від жвавих трас, де на плоди осідають вихлопні гази та важкі метали.

Вимагайте сертифікати якості

У великих магазинах та на офіційних ринках продавець зобов'язаний надати документи, що підтверджують якість та безпеку продукції. Не соромтеся їх вимагати.

Не купуйте розрізані кавуни

Це ідеальне середовище для розмноження бактерій, особливо в спеку. Купуйте цілий кавун і розрізайте його безпосередньо перед вживанням.

Тест на нітрати (за бажанням)

Існують спеціальні побутові нітратоміри, які дозволяють перевірити вміст нітратів у продуктах.

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