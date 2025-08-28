Легкий способ замораживания дыни: будет такая же сладкая, как мед

Плюсы и минусы замораживания

Дыню можно замораживать, но с учетом особенностей ее текстуры после размораживания. Дыня состоит примерно на 90% из воды.

Замороженная дыня может храниться 8-12 месяцев в морозильнике. Она почти не теряет сладость, если ее правильно подготовить. Идеально будет подходить для смузи, коктейлей, мороженого или десертов.

Однако, замораживание дыни имеет определенные недостатки, среди которых:

изменение текстуры - после размораживания мякоть становится водянистой, мягкой, немного кашеобразной

не подходит для салатов - размороженная дыня уже не держит форму

риск кристаллизации - если замораживать неправильно (кусочки слипаются), может появиться ледяная корка

упаковка - нужно герметично упаковать, чтобы избежать "обмораживания" и посторонних запахов

Как замораживать дыню

По данным сайта Love food hate waste, нужно выбрать спелую, но твердую дыню без повреждений. Это очень важно, чтобы она как можно лучше сохранила форму после размораживания.

Очистите дыню от кожуры и семян, нарежьте мякоть на кубики, шарики или ломтики. Далее разложите кусочки на противне, застеленном пергаментом.

Замораживайте в течение 2-3 часов до полного затвердевания.

Переложите замороженные кусочки в герметичный контейнер или пакет для замораживания.

Согласно информации на сайте Номе made mastery, перед обработкой стоит тщательно вымыть кожуру, чтобы избежать переноса грязи или бактерий на мякоть.

Используйте дыню без предварительной разморозки в смузи или как заменитель льда в напитках.