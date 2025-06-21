Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницею
Справжній літній делікатес - ніжний меренговий рулет з полуницею. Солодкий, хрусткий зовні та неймовірно повітряний всередині, він підкорить серце кожного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Меренговий рулет з полуничною начинкою
Заздалегідь для приготування рулету підготуйте такі продукти:
- білки з яєць - 6 шт. (200 г)
- цукрова пудра - 250 г
- дрібка солі та лимонної кислоти
- кукурудзяний крохмаль - 30 г
Для полуничної начинки:
- полуниця - 250 г
- цукор - 1 ст.л
- крохмаль - 1 ч.л
- маскарпоне - 300 г
- вершки 33% - 60 мл
- цукрова пудра - 20 г
Простий спосіб приготування
Яйця мають бути кімнатної температури, коли відділяєте від жовтків білки - не має потрапити жодна капля жовтка, інакше білки не зіб’ються.
Після цього білки збиваємо міксером 1 хв. Додаємо цукрову пудру, дрібку солі і лимонної кислоти і збиваємо до піків - це приблизно 10-12 хв. Додаємо крохмаль, збиваємо на малих оборотах ще 1 хв і готово.
Масу переливаємо на деко, застелене пергаментом. Потрібно якісний пергамент який не прилипає. Розрівнюємо і робимо середньої товщини корж
В духовці випікаємо при 150 С 35-40 хв. Час приготування залежить від духовки. Готовий корж, має бути з твердою верхньою скоринкою, яка тріскається при натисканні пальцем.
Діла виймаємо деко, зверху кладемо на корж пергамент і перевертаємо на стіл.
Для начинки в блендер покладіть полуницю, цукор і перебийте в пюре. Перелийте в каструлю, додайте крохмаль, перемішуючи проварюйте до загустіння.
За допомогою міксеру збийте маскарпоне, пудру і вершки протягом 1 хвилини. Змастіть полуничною начинкою поверхню коржа і шаром із крему.
Меренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)
Скрутіть корж в рулет. Кремом, що лишився, змастіть верхівку та прикрасьте ягодами та м’ятою.
Дайте настоятись 1-2 години в холодильнику і можна їсти. Час приготування рулету - 70 хв та кілька годин на стабілізацію.
У 100 г такого рулету:
- калорій - 238
- білки - 3,5 г
- жири - 9,5 г
- вуглеводи - 34 г
Меренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)
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