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Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницею

Субота 21 червня 2025 07:45
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Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницею Смачний меренговий рулет, який зможе приготувати кожен (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Справжній літній делікатес - ніжний меренговий рулет з полуницею. Солодкий, хрусткий зовні та неймовірно повітряний всередині, він підкорить серце кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Меренговий рулет з полуничною начинкою

Заздалегідь для приготування рулету підготуйте такі продукти:

  • білки з яєць - 6 шт. (200 г)
  • цукрова пудра - 250 г
  • дрібка солі та лимонної кислоти
  • кукурудзяний крохмаль - 30 г

Для полуничної начинки:

  • полуниця - 250 г
  • цукор - 1 ст.л
  • крохмаль - 1 ч.л
  • маскарпоне - 300 г
  • вершки 33% - 60 мл
  • цукрова пудра - 20 г

Простий спосіб приготування

Яйця мають бути кімнатної температури, коли відділяєте від жовтків білки - не має потрапити жодна капля жовтка, інакше білки не зіб’ються.

Після цього білки збиваємо міксером 1 хв. Додаємо цукрову пудру, дрібку солі і лимонної кислоти і збиваємо до піків - це приблизно 10-12 хв. Додаємо крохмаль, збиваємо на малих оборотах ще 1 хв і готово.

Масу переливаємо на деко, застелене пергаментом. Потрібно якісний пергамент який не прилипає. Розрівнюємо і робимо середньої товщини корж

В духовці випікаємо при 150 С 35-40 хв. Час приготування залежить від духовки. Готовий корж, має бути з твердою верхньою скоринкою, яка тріскається при натисканні пальцем.

Діла виймаємо деко, зверху кладемо на корж пергамент і перевертаємо на стіл.

Для начинки в блендер покладіть полуницю, цукор і перебийте в пюре. Перелийте в каструлю, додайте крохмаль, перемішуючи проварюйте до загустіння.

За допомогою міксеру збийте маскарпоне, пудру і вершки протягом 1 хвилини. Змастіть полуничною начинкою поверхню коржа і шаром із крему.

Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницеюМеренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)

Скрутіть корж в рулет. Кремом, що лишився, змастіть верхівку та прикрасьте ягодами та м’ятою.

Дайте настоятись 1-2 години в холодильнику і можна їсти. Час приготування рулету - 70 хв та кілька годин на стабілізацію.

У 100 г такого рулету:

  • калорій - 238
  • білки - 3,5 г
  • жири - 9,5 г
  • вуглеводи - 34 г

Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницеюЛегкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницеюМеренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)

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