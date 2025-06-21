ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникой

Суббота 21 июня 2025 07:45
UA EN RU
Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникой Вкусный меренговый рулет, который сможет приготовить каждый (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Настоящий летний деликатес - нежный меренговый рулет с клубникой. Сладкий, хрустящий снаружи и невероятно воздушный внутри, он покорит сердце каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Меренговый рулет с клубничной начинкой

Предварительно для приготовления рулета подготовьте следующие продукты:

  • белки из яиц - 6 шт. (200 г)
  • сахарная пудра - 250 г
  • щепотка соли и лимонной кислоты
  • кукурузный крахмал - 30 г

Для клубничной начинки:

  • клубника - 250 г
  • сахар - 1 ст.л
  • крахмал - 1 ч.л
  • маскарпоне - 300 г
  • сливки 33% - 60 мл
  • сахарная пудра - 20 г

Простой способ приготовления

Яйца должны быть комнатной температуры, когда отделяете от желтков белки - не должно попасть ни одна капля желтка, иначе белки не собьются.

После этого белки взбиваем миксером 1 мин. Добавляем сахарную пудру, щепотку соли и лимонной кислоты и взбиваем до пиков - это примерно 10-12 мин. Добавляем крахмал, взбиваем на малых оборотах еще 1 мин и готово.

Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом. Нужно качественный пергамент который не прилипает. Разравниваем и делаем средней толщины корж

В духовке выпекаем при 150 С 35-40 мин. Время приготовления зависит от духовки. Готовый корж, должен быть с твердой верхней корочкой, которая трескается при нажатии пальцем.

Делаем вынимаем противень, сверху кладем на корж пергамент и переворачиваем на стол.

Для начинки в блендер положите клубнику, сахар и перебейте в пюре. Перелейте в кастрюлю, добавьте крахмал, перемешивая проваривайте до загустения.

С помощью миксера взбейте маскарпоне, пудру и сливки в течение 1 минуты. Смажьте клубничной начинкой поверхность коржа и слоем из крема.

Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникойМеренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)

Сверните корж в рулет. Кремом, что остался, смажьте верхушку и украсьте ягодами и мятой.

Дайте настояться 1-2 часа в холодильнике и можно есть. Время приготовления рулета - 70 мин и несколько часов на стабилизацию.

В 100 г такого рулета:

  • калорий - 238
  • белки - 3,5 г
  • жиры - 9,5 г
  • углеводы - 34 г

Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникойЛегкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникойМеренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда
Новости
Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте
Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде