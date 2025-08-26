Легкий десерт з ананасами за 10 хв: без клопоту і дуже смачно

Рецепт ніжного десерту з ананасами

Знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 300 г

яєчні жовтки - 3 шт.

цукор або замінник - 70 г

ванільний цукор - 10 г

сметана - 350 г (15%)

желатин - 20 г

какао - 1-3 ст.л (чим більше, тим насиченіший смак)

ананас - 200 г

Загальний час приготування - 12 хв та 2 години загустіння в холодильнику.

Спосіб приготування

Потрібно залити 100 г молока в желатин і залишити набухати. Далі вкидаємо в каструлю жовтки і перемішуємо з цукром. Вливаємо 200 г молока, какао, ретельно вимішуємо і ставимо розігріватись на вогонь.

Постійно помішуючи готуйте до закипання. Коли з’являться бульбашки, то вимкніть вогонь. Додайте ванільний цукор, сметану, набухлий желатин та вимішуйте до однорідності.

Перелийте в зручну форму, додайте шматочки ананасів та поставте на 1-2 години в холодильник.

Рецепт десерту з ананасами (фото: кадр з відео)