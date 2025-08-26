RU

Легкий десерт с ананасами за 10 мин: без хлопот и очень вкусно

Рецепт нежного десерта с ананасами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

За 10 минут можно приготовить легкий молочно-шоколадный десерт с ананасами. Нужен простой набор ингредиентов и минимум усилий, а результат удивит всю семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Рецепт нежного десерта с ананасами

Понадобятся такие ингредиенты:

  • молоко - 300 г
  • яичные желтки - 3 шт.
  • сахар или заменитель - 70 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • сметана - 350 г (15%)
  • желатин - 20 г
  • какао - 1-3 ст.л (чем больше, тем насыщеннее вкус)
  • ананас - 200 г

Общее время приготовления - 12 мин и 2 часа загустения в холодильнике.

Способ приготовления

Нужно залить 100 г молока в желатин и оставить набухать. Далее бросаем в кастрюлю желтки и перемешиваем с сахаром. Вливаем 200 г молока, какао, тщательно вымешиваем и ставим разогреваться на огонь.

Постоянно помешивая готовьте до закипания. Когда появятся пузырьки, то выключите огонь. Добавьте ванильный сахар, сметану, набухший желатин и вымешивайте до однородности.

Перелейте в удобную форму, добавьте кусочки ананасов и поставьте на 1-2 часа в холодильник.

Рецепт десерта с ананасами (фото: кадр из видео)

Рецепты