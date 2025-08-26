Легкий десерт с ананасами за 10 мин: без хлопот и очень вкусно

За 10 минут можно приготовить легкий молочно-шоколадный десерт с ананасами. Нужен простой набор ингредиентов и минимум усилий, а результат удивит всю семью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Понадобятся такие ингредиенты:
Общее время приготовления - 12 мин и 2 часа загустения в холодильнике.
Способ приготовления
Нужно залить 100 г молока в желатин и оставить набухать. Далее бросаем в кастрюлю желтки и перемешиваем с сахаром. Вливаем 200 г молока, какао, тщательно вымешиваем и ставим разогреваться на огонь.
Постоянно помешивая готовьте до закипания. Когда появятся пузырьки, то выключите огонь. Добавьте ванильный сахар, сметану, набухший желатин и вымешивайте до однородности.
Перелейте в удобную форму, добавьте кусочки ананасов и поставьте на 1-2 часа в холодильник.
