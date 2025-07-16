Легкість і ніжність: Андре Тан розповів, як створити образ у романтичному стилі

Романтика знову в тренді - і це не тільки про банти та квіти. Дизайнер Андре Тан поділився порадами, як створити образ у романтичному стилі, поєднуючи легкість, ніжність і сучасну естетику. Повітряні тканини, пастельні відтінки та витончені силуети - все це допоможе підкреслити жіночність і додати до гардероба м'якості та шарму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий пост в Instagram стиліста.

Романтичний стиль: історія

Романтичний стиль в одязі виник у XIX столітті як відгук на обмеження і суворі канони попередніх епох.

Тоді жінки стали відмовлятися від жорстких корсетів, обираючи легкі, повітряні тканини, що давали змогу тілу рухатися вільно. Цей стиль став своєрідним протестом і асоціювався зі свободою, природністю і жіночністю.

Андре Тан розповів про романтичний стиль в одязі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Романтичний стиль - не тільки про сукні з бантами

Романтичний стиль не обмежується тільки сукнями або квітковими принтами.

Це і сорочки з мереживом, шовкові спідниці, пастельні джемпери, топи з напівпрозорими рукавами. Навіть денім можна стилізувати романтично.

Характеристики романтичного стилю

тканини: повітряні та легкі - шифон, батист, органза, шовк, що обвивають тіло і дають йому змогу дихати;

візерунки: квіткові принти, мереживо, акварель - візуальні акценти, що нагадують про природну красу;

фасони: сукні до підлоги, спідниці-"сонце", блузи з бантом, високі талії - елегантність у кожному вигині;

декор: перли, маленькі ґудзики, волани, банти - кожна деталь надає витонченості та гармонії.

Андре Тан розповів про романтичний стиль в одязі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Базовий гардероб у романтичному стилі:

сукні з оборками, повітряні блузи

спідниці міді з легкої тканини

світлі кардигани, жакети з м'якого текстилю

аксесуари: обручі, перлинні прикраси, сумки з бантом.

Кольори та принти:

ніжно-рожевий, кремовий, персиковий, лавандовий

флористичні та акварельні принти

горох, мереживо, вишивка.

Романтика в стилі - це також бажання виражати свої емоції через зовнішність, через силу мріяти та відкритися світу. Це вміння поєднувати жіночність із силою, бути тендітною, але водночас сильною у своїй відвертості та щирості.

Романтичний стиль сьогодні

Цей стиль знову в тренді, і це не випадково. Він не тільки повертається в моду, а й адаптується до сучасних реалій.

"Зараз це вибір людей, які бажають висловити свою чуттєвість через одяг. Він дає можливість бути красивою не через гучність, а через тонкість і гармонію", - підкреслив Андре Тан.

Тан про романтичний стиль в одязі (фото: instagram.com/andre_tan_official)