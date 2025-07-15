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Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа

Вівторок 15 липня 2025 13:11
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Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа Олександр Усик (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Автор: Катерина Собкова

19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться бій-реванш за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Вчора Усик з'явився на публіці в стильному образі, сповненому символізму.

Детальніше про цей костюм розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram бренду Damirli Ельвіри Гасанової (Дамірової).

Який костюм обрав Олександр Усик

14 липня чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик відкрив мозаїку "Боривітер" на Трафальгарській площі в Лондоні. Він з'явився на заході в бордовому костюмі українського бренду Damirli з авторською вишивкою.

Сьогодні, у день Української Державності, дизайнерка Ельвіра Гасанова докладніше розповіла про символіку нового образу Олександра Усика, з яким боксер з'явився на публіці напередодні бою-реваншу з Даніелем Дюбуа.

Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа

Костюм Олександра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Образ Олександра Усика - символ непохитної сили та української ідентичності", - зазначила Гасанова.

Що означає бордовий костюм Олександра Усика

За словами дизайнерки, цей костюм - спеціальна розробка, створена виключно для Усика.

"Вчора в Лондоні він вперше вийшов у бордовому костюмі з авторською вишивкою. Бордо - колір козацької крові, гідності та відваги", - пояснила вона.

Штани, як зазначила Ельвіра Гасанова, натхненні традиційними українськими шароварами.

Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа

Що означає костюм Олександра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Це символ свободи руху і непокори", - підкреслила дизайнерка.

Символізм вишивки на костюмі Усика

Особливу увагу привертає вишивка платинового кольору, прикрашена камінням. Її ескіз був створений за особистим запитом Усика.

"Для нього вишивка - це не просто декор, а код нації та сакральний орнамент, що захищає і дає силу", - підкреслила Гасанова.

У візерунку використано виноградну лозу - символ родючості, безперервності життя і зв'язку поколінь, а також геометричні елементи й хрестик - знак рівноваги та військової дисципліни.

Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа

Олександр Усик (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Листя і квіти мають нагадувати, що життєва енергія не зникає - навіть у найтемніші часи вона проростає знову.

"Кожен стібок цієї вишивки як броня сучасного козака. Це оберіг, який тримає його у зв'язку з предками та всією країною", - пояснила вона.

Козацька міць і бордовий колір: що означає новий образ Усика перед реваншем з Дюбуа

Що означає костюм Олександра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Дизайнерка також зазначила, що образ Усика - це не тільки про індивідуальність, а й про національну єдність.

"Жодна перемога не буває лише особистою - вона завжди заради чогось більшого", - додала вона.

Детальніше розглянути вишивку можна на відео.

"Ця вишивка - щит і код. Вона про те, що кожен із нас - гілка великого дерева. Про те, що життя триває, навіть коли важко. І про те, що сила козака - не тільки у зброї, а в корінні, що тримає його міцно на землі", - підсумувала Ельвіра Гасанова.

Коли відбудеться бій Усик - Дюбуа 2

Бій-реванш відбудеться в ніч із суботи, 19 липня, на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Протистояння розпочнеться приблизно о 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, їхній перший бій відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Усик переміг, нокаутувавши Дюбуа в дев'ятому раунді.

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