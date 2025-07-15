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Лілія Ребрик показала наймодніші сукні для спекотного літа: від міді до міні

Вівторок 15 липня 2025 07:15
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Лілія Ребрик показала наймодніші сукні для спекотного літа: від міді до міні Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик підкорила мережу стильними літніми образами. Ведуча показала одразу два трендових фасони суконь - романтичне міді з відкритими плечима і яскраве міні кольору фуксії. Обидва варіанти ідеально підходять для спекотної пори та літніх виходів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories знаменитості в Instagram.

Сукня в довжині міді

Для повсякденного образу Лілія Ребрик обрала сукню довжини міді зі спущеними плечима і принтом у квіточку.

Колір і принт

Сукня чорного кольору, але не однотонна. На ній присутній дрібний квітковий принт, який робить образ менш суворим.

Фасон

Це мідісукня, довжина якої сягає приблизно середини гомілки. Вона має приталений силует, що підкреслює фігуру.

Лілія Ребрик показала наймодніші сукні для спекотного літа: від міді до міні

Ребрик показала сукні на літо (скриншот)

Лінія декольте

Декольте сукні має форму відкритого ліфа, красиво підкреслює плечі, ключиці, а також зону декольте.

Рукава

Сукня має тонкі бретельки та дуже короткі приспущені рукави.

Стиль

Сукня має дуже жіночний та елегантний вигляд. Вона ідеально підходить для літніх вечірок, зустрічей або як звичайний елегантний образ.

Матеріал

Вбрання виготовлене з легкого шифонового або віскозного матеріалу.

Доповнити сукню Ребрик вирішила сумкою крос-боді яскраво-червоного кольору та білими босоніжками на підборах.

Лілія Ребрик показала наймодніші сукні для спекотного літа: від міді до міні

Ребрик показала трендову сукню (скриншот)

Коротка сукня

На відео Лілія Ребрик позує в яскравій мінісукні кольору фуксії.

Фасон

Це коротка сукня-футляр прямого крою, але водночас вона підкреслює фігуру, оскільки щільно облягає тіло.

Лінія декольте

Декольте сукні має форму "сердечко" або "бандо", повністю відкриває плечі та ключиці.

Колір

Насичений яскраво-рожевий відтінок, який часто називають кольором фуксії. Цей колір привертає увагу і створює святковий настрій.

Лілія Ребрик показала наймодніші сукні для спекотного літа: від міді до міні

Лілія Ребрик показала модну сукню (скриншот)

Довжина

Довжина сукні - міні, вона значно вища за коліно, що дає змогу продемонструвати стрункі ноги.

Тканина

Тканина має щільний і гладкий вигляд, імовірно, це креп, атлас або подібний матеріал, який добре тримає форму.

Стиль

Загальний стиль сукні - елегантний, але грайливий і сміливий. Вона ідеально підходить для вечірки, святкової події або фотосесії.

Доповнюють образ туфлі-човники на високих підборах ніжно-рожевого кольору, які гармонійно поєднуються з сукнею, але не перевантажують образ, роблячи його завершеним і витонченим.

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