ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Вівторок 15 липня 2025 14:32
UA EN RU
Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз Модні сукні на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 - це поєднання жіночності, комфорту і яскравого самовираження. У моді сукні з шовку і мережива, фасони із заниженою талією, бохо-силуети, квіткові принти та вічний горошок.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, якими сукнями можна урізноманітнити свій гардероб влітку 2025.

Сукні із заниженою талією

Це сукня, в якій лінія талії опущена нижче природної талії, часто - до стегон. Верхня частина (ліф) коротша, а нижня (спідниця) - довша, створюючи витягнутий силует.

Такий фасон візуально подовжує торс, підходить для високих або пропорційних фігур і може приховати животик, але водночас акцентує на стегнах.

Такі сукні мають особливо ефектний вигляд на фігурах типу "прямокутник" або "перевернутий трикутник", бо надають балансу силуету.

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Які сукні в тренді влітку 2025 (скриншот)

Шовкові сукні з мереживом

Шовкові сукні з мереживом - це поєднання ніжності, розкоші та делікатної сексуальності.

Вони вже давно стали символом елегантності та романтичного стилю, але можуть бути сучасними та зухвалими, залежно від крою, кольору та стилізації.

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Шовкові сукні - тренд літа (скриншот)

Сукні в стилі бохо

Бохо (від bohemian) - це стиль, який поєднує в собі елементи богемної, етнічної, фольклорної та вінтажної моди.

Сукня в стилі бохо - це вільний крій, легкі тканини, природні кольори, вишивка, мереживо, бахрома і багатошаровість.

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Сукня в стилі бохо (скриншот)

Сукні в горошок

Сукня в горошок (polka dot) - це модний візерунок, який ніколи не виходить із тренду. Він поєднує в собі жіночність, ретро-настрій і універсальність.

Такі сукні носять усі - від романтичних натур до зухвалих модниць.

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Сукні в горошок у трендах 2025 (скриншот)

Квітковий принт

Сукня з квітковим принтом - це не просто тренд, а справжній символ жіночності, легкості та гарного настрою. Вони ніколи не виходять з моди та щороку з'являються в колекціях дизайнерів - від романтичних до зухвалих, від мінімалізму до бохо.

Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Сукні з квітковим принтом (скриншот)

Також у тренді об'ємні сукні, мінімалістичні та класичні, прозорі сукні, сукні-сорочки різної довжини, а також короткі сукні.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї