Трендові сукні літа 2025: які фасони приміряти вже зараз

Літо 2025 - це поєднання жіночності, комфорту і яскравого самовираження. У моді сукні з шовку і мережива, фасони із заниженою талією, бохо-силуети, квіткові принти та вічний горошок.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, якими сукнями можна урізноманітнити свій гардероб влітку 2025.

Сукні із заниженою талією

Це сукня, в якій лінія талії опущена нижче природної талії, часто - до стегон. Верхня частина (ліф) коротша, а нижня (спідниця) - довша, створюючи витягнутий силует.

Такий фасон візуально подовжує торс, підходить для високих або пропорційних фігур і може приховати животик, але водночас акцентує на стегнах.

Такі сукні мають особливо ефектний вигляд на фігурах типу "прямокутник" або "перевернутий трикутник", бо надають балансу силуету.

Які сукні в тренді влітку 2025 (скриншот)

Шовкові сукні з мереживом

Шовкові сукні з мереживом - це поєднання ніжності, розкоші та делікатної сексуальності.

Вони вже давно стали символом елегантності та романтичного стилю, але можуть бути сучасними та зухвалими, залежно від крою, кольору та стилізації.

Шовкові сукні - тренд літа (скриншот)

Сукні в стилі бохо

Бохо (від bohemian) - це стиль, який поєднує в собі елементи богемної, етнічної, фольклорної та вінтажної моди.

Сукня в стилі бохо - це вільний крій, легкі тканини, природні кольори, вишивка, мереживо, бахрома і багатошаровість.

Сукня в стилі бохо (скриншот)

Сукні в горошок

Сукня в горошок (polka dot) - це модний візерунок, який ніколи не виходить із тренду. Він поєднує в собі жіночність, ретро-настрій і універсальність.

Такі сукні носять усі - від романтичних натур до зухвалих модниць.

Сукні в горошок у трендах 2025 (скриншот)

Квітковий принт

Сукня з квітковим принтом - це не просто тренд, а справжній символ жіночності, легкості та гарного настрою. Вони ніколи не виходять з моди та щороку з'являються в колекціях дизайнерів - від романтичних до зухвалих, від мінімалізму до бохо.

Сукні з квітковим принтом (скриншот)

Також у тренді об'ємні сукні, мінімалістичні та класичні, прозорі сукні, сукні-сорочки різної довжини, а також короткі сукні.