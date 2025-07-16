Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле
Романтика снова в тренде - и это не только о бантах и цветах. Дизайнер Андре Тан поделился советами, как создать образ в романтическом стиле, сочетая легкость, нежность и современную эстетику. Воздушные ткани, пастельные оттенки и изящные силуэты - все это поможет подчеркнуть женственность и добавить в гардероб мягкости и шарма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.
Романтический стиль: история
Романтический стиль в одежде возник в XIX веке как отклик на ограничения и суровые каноны предыдущих эпох.
Тогда женщины стали отказываться от жестких корсетов, выбирая легкие, воздушные ткани, позволявшие телу двигаться свободно. Этот стиль стал своеобразным протестом и ассоциировался со свободой, естественностью и женственностью.
Андре Тан рассказал про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Романтический стиль - не только про платья с бантами
Романтический стиль не ограничивается только платьями или цветочными принтами.
Это и рубашки с кружевом, шелковые юбки, пастельные джемпера, топы с полупрозрачными рукавами. Даже деним можно стилизовать романтично.
Характеристики романтического стиля
- ткани: воздушные и легкие - шифон, батист, органза, шелк, обвивающие тело и позволяющие ему дышать;
- узоры: цветочные принты, кружево, акварель - визуальные акценты, напоминающие о природной красоте;
- фасоны: платья в пол, юбки-"солнце", блузы с бантом, высокие талии - элегантность в каждом изгибе;
- декор: жемчуг, маленькие пуговицы, воланы, банты - каждая деталь придает изяществу и гармонии.
Андре Тан рассказал про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Базовый гардероб в романтическом стиле:
- платья с оборками, воздушные блузы
- юбки миди из легкой ткани
- светлые кардиганы, жакеты из мягкого текстиля
- аксессуары: обручи, жемчужные украшения, сумки с бантом.
Цвета и принты:
- нежно-розовый, кремовый, персиковый, лавандовый
- флористические и акварельные принты
- горох, кружево, вышивка.
Романтика в стиле - это также желание выражать свои эмоции через внешность, через силу мечтать и открыться миру. Это умение сочетать женственность с силой, быть хрупкой, но в то же время сильной в своей откровенности и искренности.
Романтичный стиль сегодня
Этот стиль снова в тренде, и это не случайно. Он не только возвращается в моду, но и адаптируется к современным реалиям.
"Сейчас это выбор людей, желающих выразить свою чувственность через одежду. Он дает возможность быть красивой не из-за громкости, а из-за тонкости и гармонии", - подчеркнул Андре Тан.
Тан про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Вас также может заинтересовать
- Как выглядят самые модные платья на лето 2025
- Что означает новый образ Усика перед реваншем с Дюбуа
- Лилия Ребрик показала самые модные платья для жаркого лета.