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Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле

Среда 16 июля 2025 14:51
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Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Романтика снова в тренде - и это не только о бантах и цветах. Дизайнер Андре Тан поделился советами, как создать образ в романтическом стиле, сочетая легкость, нежность и современную эстетику. Воздушные ткани, пастельные оттенки и изящные силуэты - все это поможет подчеркнуть женственность и добавить в гардероб мягкости и шарма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.

Романтический стиль: история

Романтический стиль в одежде возник в XIX веке как отклик на ограничения и суровые каноны предыдущих эпох.

Тогда женщины стали отказываться от жестких корсетов, выбирая легкие, воздушные ткани, позволявшие телу двигаться свободно. Этот стиль стал своеобразным протестом и ассоциировался со свободой, естественностью и женственностью.

Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле

Андре Тан рассказал про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Романтический стиль - не только про платья с бантами

Романтический стиль не ограничивается только платьями или цветочными принтами.

Это и рубашки с кружевом, шелковые юбки, пастельные джемпера, топы с полупрозрачными рукавами. Даже деним можно стилизовать романтично.

Характеристики романтического стиля

  • ткани: воздушные и легкие - шифон, батист, органза, шелк, обвивающие тело и позволяющие ему дышать;
  • узоры: цветочные принты, кружево, акварель - визуальные акценты, напоминающие о природной красоте;
  • фасоны: платья в пол, юбки-"солнце", блузы с бантом, высокие талии - элегантность в каждом изгибе;
  • декор: жемчуг, маленькие пуговицы, воланы, банты - каждая деталь придает изяществу и гармонии.

Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле

Андре Тан рассказал про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Базовый гардероб в романтическом стиле:

  • платья с оборками, воздушные блузы
  • юбки миди из легкой ткани
  • светлые кардиганы, жакеты из мягкого текстиля
  • аксессуары: обручи, жемчужные украшения, сумки с бантом.

Цвета и принты:

  • нежно-розовый, кремовый, персиковый, лавандовый
  • флористические и акварельные принты
  • горох, кружево, вышивка.

Романтика в стиле - это также желание выражать свои эмоции через внешность, через силу мечтать и открыться миру. Это умение сочетать женственность с силой, быть хрупкой, но в то же время сильной в своей откровенности и искренности.

Романтичный стиль сегодня

Этот стиль снова в тренде, и это не случайно. Он не только возвращается в моду, но и адаптируется к современным реалиям.

"Сейчас это выбор людей, желающих выразить свою чувственность через одежду. Он дает возможность быть красивой не из-за громкости, а из-за тонкости и гармонии", - подчеркнул Андре Тан.

Легкость и нежность: Андре Тан рассказал, как создать образ в романтическом стиле

Тан про романтический стиль в одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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