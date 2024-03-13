Легіон "Свобода Росії" показав знищення одного з ворожих пунктів управління (відео)

"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - пишуть російські добровольці.

Варто зауважити, що на цей час бійці легіону "Свобода Росії" продовжують діяти на ворожій території.

Напередодні ми писали про те, що бійці легіону "Свобода Росії" взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області та повідомили про важку ніч для ворога.