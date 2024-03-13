Легіон "Свобода Росії" показав знищення одного з ворожих пунктів управління (відео)

Після вчорашнього прориву кордону РФ російським добровольцям вдалось знищити один із пунктів управління окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".
"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - пишуть російські добровольці.
Варто зауважити, що на цей час бійці легіону "Свобода Росії" продовжують діяти на ворожій території.
Напередодні ми писали про те, що бійці легіону "Свобода Росії" взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області та повідомили про важку ніч для ворога.
12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".
З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.
Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців, однак бої ще тривають.
За даними інтерактивної карти DeepState, так звані "сірі зони" в Бєлгородській та Курській областях зараз сумарно займають площу 41,8 квадратних кілометрів.
Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.
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