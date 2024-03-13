Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (видео)

После вчерашнего прорыва границы РФ российским добровольцам удалось уничтожить один из пунктов управления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".
"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно он не на оборону работает, а на нападение", - пишут российские добровольцы.
Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.
Накануне мы писали, что бойцы легиона "Свобода России" взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и сообщили о тяжелой ночи для врага.
12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".
Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.
Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои продолжаются.
По данным интерактивной карты DeepState, так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.
Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.
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