Фразу про те, що Британія й Франція дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow, було замінено на те, що "у канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон (президент Франції, - ред.) висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

У тому ж числі на публікації стоїть позначка "оновлено".

Удари вглиб Росії

Протягом останніх місяців Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів Америки та інших партнерів із проханням надати дозвіл на використання їхнього озброєння для ударів по об'єктах російської армії, які знаходяться глибоко на території Росії. Раніше адміністрація США ставилася до таких ініціатив обережно.

Проте, 17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена дозволила Україні застосовувати далекобійне американське озброєння для таких операцій.

Як повідомляє Reuters, Україна може використати ракети великої дальності ATACMS для атак на території Росії вже найближчим часом.

Тим часом AXIOS пише, що дозвіл з боку США стосується лише Курської області. Нібито ураження солдатів Північної Кореї повинно змусити утримати Пхеньян від відправки ще більшої кількості військ до Росії.